Остерегайтесь обидчиков и будьте креативны: гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 24-30 июня

Неделя с 24 по 30 июня будет посвящена усердной работе над какой-то важной задачей. Но при этом придется быть внимательными к недоброжелателям и конкурентам, которые могут украсть успех у нас прямо из-под носа.

Такое предупреждение делают тарологи. Они сделали расписание на следующие семь дней и рассказывают, что ждет представителей всех знаков зодиака в этот период. Читайте дальше, чтобы узнать, что предвещают карты Таро именно вам.

Овен: Семерка Мечей

Вам важно знать, когда говорить, а когда держать мнение при себе. Если вам не хватает терпения промолчать, позвольте себе совершать ошибки, но делайте усилия, чтобы преодолеть свою импульсивность. С каждым раундом такой практики вы становитесь сильнее. Просто помните: вам не обязательно быть открытой книгой, чтобы успокоить других. Ваши секреты принадлежат вам, и ваши границы также важны. Укрепите их как в реальной жизни, так и в социальных сетях.

Телец: Король Мечей

Вы когда-нибудь задумывались, как бы чувствовали себя, если бы родились в другом веке или другим человеком? Косплей поможет вам воплотить эти мечты. Попробуйте свои силы в актерском искусстве или простом перевоплощении. Король Мечей напоминает, что вы сами устанавливаете правила своей личной жизни и своих хобби. Всегда найдутся люди, которым нравится ставить других в рамки и мешать проявлять свои творческие способности. Просто не обращайте на них внимания.

Близнецы: Десятка Мечей

Если вы чувствуете внутреннее желание отстраниться от общественной активности и уединиться в комфорте своего дома, сделайте это. Не принуждайте себя к общению. Вашей душе нужна защита и никто не сможет предоставить ее так, как вы. Вы можете весело провести время со своими близкими, второй половинкой или домашними животными или просто провести спокойный вечер дома, просматривая любимые шоу или фильмы. События ближайшего будущего покажут, почему такая временная замкнутость – лучшее, что вы можете сделать для себя.

Рак: Солнце

Возможно, во Вселенной вами управляет Луна, но на этой неделе ваша карта Таро – это Солнце! Идея предельно ясна: пока вы остаетесь верны себе, придерживаетесь своих убеждений и видения своей жизни и не позволяете никому управлять, ваши дела идут хорошо. На этой неделе удача улыбнется вам – обязательно воспользуйтесь этим. Если вы направите свои усилия на области, имеющие для вас самый высокий приоритет, позже вы поблагодарите себя за это.

Лев: Король Кубков

Когда на столе оказывается Король Кубков, это значит, что ваше сердце переполнено. Поэтому обязательно окружите себя близкими и лучшими друзьями, чтобы вы могли обмениваться этой сияющей энергией с теми, кто все равно любит вас и заботится о вас. Держитесь подальше от токсичных людей любой ценой. Вы не захотите тратить эту неделю или свой успех на тех, кто активно пытается стать препятствием на вашем пути или тайно завидует вам. Поэтому просто дистанцируйтесь от них.

Дева: Двойка Пентаклей

Вы человек настойчивый и дисциплинированный и не сдаетесь, несмотря ни на что. Вам важно не давать другим посеять зерна сомнений в себе. Люди могут делать это из зависти. Ваша карта недели напоминает о необходимости убедиться, что вы действуете в соответствии со своими собственными интересами в жизни, а не просто обслуживаете чужие слабости. Лишь следование своим стремлениям дает крылья. Остальное заводит в тупик.

Весы: Тройка Пентаклей

Карта командной работы и сотрудничества призывает вас использовать свой естественный дар работы с толпой (будь то в качестве лидера или товарища по команде) и пожинать вместе плоды хорошо проделанной работы. Если неловкие шутки и маленькие добрые дела способствуют созданию атмосферы позитива и общительности, постарайтесь обеспечить ими своих близких. У вас есть внутренняя способность строить крепкие команды и приводить их к успеху.

Скорпион: Колесница

Загляните внутрь себя и поищите там ответы, в которых давно нуждались. Ваша карта недели не просто означает движение вперед с силой и энергией. Невозможно хорошо управлять колесницей, если ее колеса отваливаются, а лошади устали. Это ваш мини-квест сейчас. Если вы чувствуете необходимость, введите ежедневную практику заземления, такую как йога, медитация или осознанная ходьба, чтобы помочь себе настроиться на мощную силу внутри вас. Пусть это поможет вам преодолеть все ваши страхи и ограничения.

Стрелец: Двойка Пентаклей

Ваша карта Таро недели здесь для того, чтобы напомнить вам, что одинаково важно знать, чего вы хотите, и уметь адаптироваться. Именно это помогает переживать поистине грандиозные приключения. Оба навыка пригодятся в разные моменты жизни, поэтому не игнорируйте одно ради другого. Таким образом, вы можете быть решительными, когда ваша интуиция подталкивает вас к установлению границ, и более творческими, когда ваша интуиция побуждает вас выйти из зоны комфорта.

Козерог: Король Пентаклей

С такой картой недели вы не только ощутите успех в материальном и деловом плане. Вы сможете по-настоящему укрепить свое материальное положение. Особенно удачной неделя будет у тех представителей знака, которые будут заниматься вопросами недвижимости. Только постарайтесь не менять свой привычный образ жизни. Удача позаботится обо всем остальном, пока вы оттачиваете свои таланты и навыки.

Водолей: Королева Кубков

Небольшие успехи ведут к значительным прорывам, и никто никогда не менял мир, погрузившись в мечты у себя дома. Последнее, конечно, метафорично, поскольку мы живем в век интенсивного технического прогресса. Тем не менее, вам нужно действовать. Позаботьтесь о своих близких, изучите что-то новое, сделайте что-то, что давно хотели. Если выбранный вами путь не включает в себя дорогих вам людей и не учитывает их присутствие в вашей жизни, вы можете оказаться в затруднительном положении. Просите о поддержке и вы ее получите.

Рыбы: Семерка Пентаклей

Энергия вас буквально переполняет. Поэтому сосредоточьте свое внимание на областях, которые для вас наиболее приоритетны, и Вселенная предложит вам значительные вознаграждения. Просто помните: сбор вашего метафорического (или буквального) урожая может занять некоторое время. Но уже сейчас вы можете увидеть признаки того, что все делаете правильно и двигаетесь к успеху.

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