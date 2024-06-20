От чернил до крема против загара и макияжа: как вывести самые сложные пятна из одежды

Есть пятна, от которых сложно избавиться с помощью обычных средств – отбеливателя или стирального порошка. Особенно стойкими будут пятна от чернил, крема против загара или некоторых косметических средств.

Стив Андертон, эксперт по стирке из консалтинговой группы LTC Worldwide, рекомендует проверить одежду на цветостойкость, прежде чем пытаться вывести пятна. Он советует выбрать незаметный участок, например заднюю часть подола, и протестировать средство. Различные ткани по-разному реагируют на пятна, поэтому, имея дело с разлитым веществом, важно проверить состав волокон.

Как отмыть чернильные пятна

Чернильные пятна от шариковых ручек являются одними из самых коварных видов загрязнений. Специалисты советуют попробовать изопропиловый спирт, который действительно является эффективным средством для удаления чернил.

Чернильные пятна могут растекаться при намокании, поэтому важно подложить под одежду впитывающую влагу ткань и промокнуть следы небольшим количеством спирта.

"Можно окружить пятно небольшим кругом глицерина, чтобы образовать защитный барьер вокруг (но не поверх) пятна", – отметил Андертон.

Пятна от куркумы и специй

Крошечные частицы порошка содержат жиры, поэтому могут легко проникать в ткань. Начните с промокания (не трения) пятна чистой белой тканью, чтобы удалить излишки приправ. Затем следует растворить из двух столовых ложек белого уксуса и одной столовой ложки моющего средства и перемешать. Нанесите раствор на пятно и оставьте по крайней мере на полчаса. После этого следует постирать вещь привычным способом.

Черная смазка

Черные жирные пятна, как правило, состоят из крошечных темных частиц минерального масла или жира. Ключ к удалению пятен, по словам Андертона, состоит в удалении жира и темных частиц одновременно.

Если сначала удалить смазку, вы рискуете темные частицы задержатся в волокнах.

"Вам нужна смесь сильных органических растворителей (чтобы растворить жир) и мощного жидкого моющего средства", – отметил Андертон. Он предлагает приобрести специальные средства для удаления такого рода пятен.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем содержит ингредиенты, которые окисляются в жесткой воде. Лучше всего с такими пятнами справится соль или лимонная кислота. Можно смешать лимонный сок и средство для мытья посуды, нанести на загрязнение, подождать минимум 20 минут и постирать привычным способом.

Пятна от косметики

Специалисты рекомендуют развести несколько капель эвкалиптового масла с водой в пульверизаторе, затем сбрызнуть смесью чистую ткань. Затем следует осторожно промокнуть пятно и перейти к привычному циклу стирки с порошком.

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