Отбеливатель не понадобится: чем можно продезинфицировать раковину

Кухонная раковина может стать настоящим рассадником бактерий. Грязь, жир, остатки пищи и даже грибковые споры или ржавчина появляются на поверхности при отсутствии регулярной дезинфекции.

Чистая и продезинфицированная кухня и зона приготовления пищи являются важным аспектом здоровой атмосферы в доме. Многие думают, что ключ к дезинфекции раковины начинается и заканчивается отбеливателем, однако эксперты рассказали, что это средство лучше не использовать.

Чем заменить отбеливатель

Есть несколько нюансов. Во-первых, отбеливатель – очень агрессивное средство, а химикаты не следует использовать в местах приготовления и еды. Во-вторых, отбеливатель имеет очень резкий и едкий запах, который трудно вывести с поверхностей.

"Хотя кухонные раковины являются одними из самых грязных мест в вашем доме, отбеливатель – не всегда оптимальное решение", – подчеркнула Жаклин Стайн, владелица клининговой компании в США.

Если вы ищете альтернативу агрессивным химическим расстворам, важно понимать какие моющие средства безопасны для конкретных поверхностей. К счастью, в этом случае есть лучшие альтернативы, например перекись водорода.

Эта жидкость безопасна, нетоксична, а также не приведет к потере цвета большинства поверхностей.

Пошаговая инструкция

Во-первых, очистите раковину, выбросив любые остатки пищи. Простая очистка мусора или частиц пищи в кухонной раковине делает поверхность более открытой и дезинфицированной.

После очистки от остатков пищи и грязи обработайте раковину перекисью водорода. Для этого можно использовать пульверизатор. Или если у вас под рукой нет насадки-распылителя, просто смочите тряпку перекисью и протрите всю раковину. Подождите не менее 30 секунд, затем используйте губку, чтобы осторожно протереть и очистить все участки.

Смойте остатки жидкости чистой водой.

Как часто дезинфицировать раковину

Кухонная раковина требует регулярной чистки. Эксперты настоятельно рекомендуют чистить и дезинфицировать по крайней мере раз в неделю или чаще. Независимо от того, как часто вы готовите, чистая и продезинфицированная раковина будет предотвращать распространение микробов и рост бактерий.

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