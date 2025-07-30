Август 2025 года обещает быть богатым на знаковые небесные явления – от метеорных дождей до редкого выравнивания планет. В этот месяц активизируются и древние традиции, и современные духовные практики, а также раздаются пророческие предсказания. Далее – обзор главных событий, которые стоит учесть в августе.

1–2 АВГУСТА – ДНИ БОЖЕСТВ ГРОМОВ И МОЛНИЙ

Первые дни августа всегда связаны с чрезвычайной грозовой активностью. Многие духовные традиции мира именно в это время почитают божеств молний и громов. Духовные течения, которые возрождают традиции древних славян, в наше время отмечают Перуновы дни в две даты: 20 июля и 1 августа. Промежуток во времени между этими датами часто называют днями перуниц.

Если проанализировать архивы метеорологических обсерваторий, то именно в начале августа в Европе и Азии фиксируют сильные ливни, которые сопровождаются большой грозовой активностью: большим количеством молний (и других электрических явлений в атмосфере), громов и сильными порывами ветра. Даже существуют запреты купаться в водоемах в первых числах августа. Но, в то же время, наоборот, поощряют купаться в маленьких водоемах, которые, по поверьям, насыщаются силами небесного огня в эти дни от молний.

В дни начала августа (с 1 по 3) принято делать много обрядов. Среди них:

Загадывание желаний перед пламенем свечи (при этом желания отдаются через пламя свечи в сторону северного магнитного полюса);

(при этом желания отдаются через пламя свечи в сторону северного магнитного полюса); Гадание по небу (молнии ночью освещают картины, созданные облаками, по которым предсказывают будущее);

(молнии ночью освещают картины, созданные облаками, по которым предсказывают будущее); Сбор воды сразу после грозы, которая считается целебной и используется в народной медицине.

В эти дни также принято ходить в горы за ягодами (черника, ежевика). Считается, что ягоды насыщаются силой неба. Ягодами с горных вершин угощают родных, близких, друзей – на здоровье и удачу. Больше всего этот обычай сохранился в Ирландии.

В эти дни благодарят высшие силы за помощь с урожаем — потому что по состоянию на 1 августа урожай зерновых уже собран и лежит в житницах в ожидании обмолота.

ПРОРОЧЕСТВО НА АВГУСТ 2025 ГОДА

Существует интересное пророчество на август 2025 года. Я общаюсь с духовными практиками из разных областей Украины и из других стран. Они сообщили мне свои предчувствия, которые совпадают, хотя эти практики не знакомы между собой.

А именно – что в августе 2025 года в небе будут наблюдаться световые феномены, которые люди назовут "Знак Перуна". В это же время на территории России начнут взрываться многие склады с оружием. Причины будут разные – от операций украинских военных и партизанских движений до стихийных бедствий и служебной халатности. Что ж, предсказание интересное – то пусть сбывается.

6–13 АВГУСТА – МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ПЕРСЕИДЫ

Его начало – 6 августа, а пик (максимум) – 13 августа. Август очень богат на большие и малые метеорные потоки – "звездные дожди".

Звездные дожди – это частицы космической пыли, которые сгорают в верхних слоях атмосферы Земли. Мистики считают, что при этом выделяется много доброй, благоприятной энергетики. Если наблюдать звездные дожди, то усиливается везение в делах. Все с детства помнят пословицу: "Звезда упала – загадывай желание".

9 АВГУСТА – ПОЛНОЛУНИЕ СПЕЛОЙ ЖАТВЫ

Полнолуние наступит 9 августа в 10:56 по киевскому времени. Мы уже писали о том, что в древних духовных учениях Полнолуние считалось печатью на договоре между Высшими силами и людьми, поэтому все обращения к высшим силам практиковали именно в сутки полнолуния. И практикуют по сей день.

Кельтская пословица гласит: "Обращайся к Луне, когда она Полнолуние, и отыщешь все – в море, на небе и на земле".

В этом году августовское Полнолуние будет особенно зрелищным, поскольку Луна будет сиять рядом с утренним выравниванием Сатурна, Венеры и Юпитера. Это Полнолуние называется Полнолуние Спелой Жатвы.

10 АВГУСТА – ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛАНЕТ

10 августа на небе выстроятся в ряд 6 планет, причем 4 из них можно будет легко увидеть невооруженным глазом! Это будет большое утреннее выравнивание Меркурия, Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна и Сатурна.

Считается, что планеты в Солнечной Системе – это то же самое, что чакры у человека, поэтому выравнивание планет способствует активации чакр в человеке. В дни выравнивания проводят много медитативных практик.

А следующее выравнивание шести планет нас ждет 28 февраля 2026 года.

19 АВГУСТА – СРАЗУ ТРИ МЕТЕОРНЫХ ПОТОКА

19 августа обычно наблюдается пик сразу трех метеорных потоков! А именно:

Северные Йота-Аквариды

Пи Эриданиды

Гамма Дорадиды (современные астрономические названия этих потоков)

Древние культуры видели в этих потоках проявление Троицы (Ява, Нава, Права или Небо, Земля и Первобытная Сила). Поэтому мы видим почитание этого дня и в ведических течениях Азии, и у древних славян. По легендам, в этот день действовали все божества-спасители: одно спасало скот от болезней, другое – человека от опасностей в дороге, третье – урожай от пожара. Таких божеств существовали десятки — и они все вместе действовали 19 августа, поэтому в этот день делали обереги.

У римлян это был день праздника урожая, когда в честь Юпитера и Венеры всех угощали виноградом. Также у христиан восточного обряда в этот день праздновали Преображение Господне.

В этот день также принято:

загадывать желания;

есть мед, яблоки и виноград – именно эти продукты в этот день способствуют удаче.