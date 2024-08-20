Почему новогодний 'Огонек' в СССР был именно голубым: простая причина

Новый год – это особый праздник, который любят и ждут миллионы людей по всему миру. В новогоднюю ночь уже многие годы семьи и народы объединяются в общих радостях и надеждах на лучшее будущее.

В СССР одним из самых ожидаемых событий новогодней ночи была телепрограмма "Голубой огонек". О том, почему она имела именно такое неоднозначное название, рассказывает OBOZ.UA.

В течение многих лет "Голубой огонек" был символом советского телевидения и важной частью новогодних празднований.

Эта программа стала своеобразным воплощением советской культуры, где на фоне праздничных декораций выступали лучшие артисты страны, звучали любимые песни, а юмористы развлекали зрителей остроумными шутками.

Однако у многих людей до сих пор есть вопросы о том, почему именно "голубой". Кто-то связывает это с тем, что это зимний цвет, символизирующий снег и морозы, а кто-то в шутку намекает на латентную гомосексуальность. Но на самом деле ответ на этот вопрос достаточно прост и прозаичен.

История названия "Голубой огонек"

Эта программа появилась на телеэкранах в 1962 году. Тогда она сразу понравилась публике из-за ее непринужденности и праздничной атмосферы. Однако это шоу не всегда было известно как "Голубой огонек", ведь название несколько раз меняли, прежде чем утвердить окончательный вариант.

То, что в конце концов огонек стал голубым, связано с техническими особенностями советского телевидения середины ХХ века. Тогда черно-белые телевизоры несколько светились голубым оттенком. Кстати, поэтому в то же время появилось такое устойчивое выражение, как "голубые экраны".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР делали канистры с тремя ручками и почему эту конструкцию используют до сих пор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.