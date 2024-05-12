Почему в СССР панельные дома обкладывали маленькой плиткой: вы могли не догадываться

Советская архитектура визуально выделяется не только своими серыми цветами и брутальными формами. Панельные дома времен СССР можно узнать также по характерной плитке небольшого формата, которой они обложены на всю высоту.

OBOZ.UA разбирался, откуда взялась такая тенденция в архитектуре. И какой в ней был смысл.

Любые приемы, применявшиеся в массовом строительстве в СССР, объясняли либо соображениями безопасности, либо экономией. И плитка эта не стала исключением. В 1971 году ее ввели в строительные стандарты и исчезла из употребления она только после распада Союза.

Главная причина появления такой плитки была защитной. "Панельки" строили из бетонных плит, а бетон – довольно пористый материал, внутрь которого могут попадать органические загрязнители и вода, что в конечном итоге может приводить к развитию плесени, появлению разводов на поверхности материала и постепенному разрушению бетона. Покрытие позволяет защитить дом от такого воздействия.

Кроме того, керамическая плитка летом отражает часть тепла, таким образом воздух внутри дома остается несколько более прохладным. А еще он не выцветает на солнце и легко очищается атмосферными осадками – дождем и снегом. В результате дом выглядит более аккуратным.

К тому же это довольно недорогой материал. Еще и установить плитку значительно дешевле и быстрее, чем утеплить и покрасить фасад. Для этого нужно использовать разные материалы и вкладывать их в несколько слоев. А тут просто сажают плитку на клей и готово.

Но не удобнее ли было покрывать бетонные панели плиткой большого формата? Конечно, удобнее. Однако это создает большую опасность. Время от времени такое покрытие отпадает от фасада и падает – то во двор, где играют дети, то на тротуар, то на проезжую часть. Большой и тяжелый кусок керамики в таком случае может нанести серьезные травмы и даже убить человека. Поэтому проектировщики остановились на том, что стали украшать дома более мелкими и, соответственно, более легкими элементами покрытия.

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