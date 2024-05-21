Почему в СССР под дачи выдавали именно 6 соток земли: как вычислили

Те, кто застали СССР, помнят, как собственный огород иногда называли фразой "мои 6 соток". Государство действительно выделяло желающим участок площадью именно 600 квадратных метров. Но почему именно столько?

Как выяснил OBOZ.UA, для этого было несколько причин. И такую норму советские чиновники могли вполне аргументированно обосновать.

Вклад ученого Виталия Эдельштейна

Виталий Эдельштейн был советским ученым овощеводом. С 1916 г. он работал в Московском сельскохозяйственном институте, помог открыть при нем огородную станцию, а также участвовал в создании научно-исследовательского института овощеводства. В 1944 году накопленный опыт он изложил в книге "Индивидуальный огород". Пособие содержало расчеты, какие культуры лучше выращивать каждому желающему на выделенном участке и в каком количестве.

В частности, Эдельштейн высчитал, что на одного человека нужно в год 500,7 кг овощей. По его расчетам, чтобы вырастить такое количество, необходимо было 124,5 квадратных метров земли. Среднестатистическая советская семья состояла из 3,9-4,3 человек. Умножив рассчитанную площадь на этот коэффициент и добавив немного пространства для выращивания плодовых деревьев, ученый вычислил, что для личного огорода каждой семье достаточно будет именно 6 соток.

С учетом рекомендаций ученого в 1949 году советские власти приняли постановление, которым выделяли гражданам участки сельскохозяйственной земли площадью именно 600 квадратных метров. Эта норма сохранялась актуальной вплоть до развала СССР.

Борьба с голодом и частным бизнесом

Размер индивидуального земельного участка для каждой семьи оставался неизменным в течение десятилетий еще и потому, что в Советском Союзе частное предпринимательство считалось преступлением. При этом власти опасались, что граждане, получив больше пространства для выращивания овощей, начнут торговать излишками. Поэтому выдачу земли ограничивали именно такими небольшими участками.

Задачей выделенного государством огорода было поддержать жизнедеятельность отдельной семьи и не более. Несмотря на развитое сельское хозяйство, в СССР ситуация со свежими овощами и фруктами не в сезон была катастрофической – их было почти невозможно достать. Возникала даже угроза голода. А именно 6 соток, как видно из расчетов, могли минимально обеспечить людей продуктами собственного производства.

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