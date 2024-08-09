Почему в СССР так ненавидели США? Блогер объяснил, как 'советы' нашли себе заокеанского врага

Если поинтересоваться жизнью современной России, то, безусловно, можно услышать тезисы о "загнивающем Западе", "американском влиянии" и т.д. Такую ненависть к США страна-террористка унаследовала от СССР.

Отвращение ко всему свободному и качественному было встроено в идеологию коммунизма. Детальнее о том, почему советская власть и общество решили демонизировать принципы демократии, рассказывает белорусский исследователь союза Максим Мирович.

Корни ненависти

В Америке всегда ценились права и свободы человека. Власть там выполняла только функцию безопасности и контроля над соблюдением законов, поэтому эта страна была реальным и эффективным примером государства-федерации. По сравнению с этим СССР выглядел невероятно скудно и карикатурно.

В течение всей своей истории Советский Союз пытался производить впечатление идеального государства, даже если в реальности это было далеко от правды. Поэтому демократическое общество, построенное на кардинально других принципах, где также живет немало народов, представляло большую угрозу пропаганде СССР. Это и явилось главной причиной тотальной ненависти власти совка к США.

Кроме того, американцы занимали четкую позицию на мировой арене и откровенно заявляли, что не любят лжецов, тиранов и узурпаторов. Советы справедливо принимали это на свой счет и начинали активно вооружаться.

Пропаганда ненависти к США

В СССР доступ к информации был ограничен, поэтому люди не могли объективно посмотреть на мир и были вынуждены верить в пропаганду, которой их обрабатывала власть. Ненависть к Америке в обществе прививалась с самого детства и маскировалась под патриотизм. В детских садах и школах детям рассказывали о том, как плохо и бедно живут люди в США и о том, как сильно там ненавидят чернокожих.

Также существовали многочисленные стишки и истории, которые убеждали молодое поколение в том, что союз – самая могущественная и счастливая страна, в отличие от США, где можно покупать рабов. Показательно было то, что в СССР одновременно с этим существовали концлагеря ГУЛАГа, но об этом советские СМИ, конечно, молчали.

Для взрослых людей была своя пропаганда. Например, в журналах и газетах обязательно была колонка в стиле "а что у них", где рассказывали о коварных планах американских империалистов о захвате СССР. А в многочисленных советских передачах, вроде "Международной панорамы", несколько экспертов регулярно рассказывали о бедной и несчастной жизни в США.

Однако при всем этом в СССР никогда не сравнивали объективные критерии уровня жизни, ведь они могли бы легко натолкнуть общество на правдивые мысли. Вместо этого было принято придумывать псевдокатегории, вроде количества листов прокатной стали на душу населения, или количества намолоченного зерна в отдельно взятом колхозе. Учитывая эти странные показатели, не редко пропагандисты делали вывод, что в Америке все плохо и она скоро из-за этого развалится.

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