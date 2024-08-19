Почему в СССР в домах было нечетное количество ступеней между этажами: интересное объяснение

Артефакты времен СССР, которые до сих пор окружают нас, порой удивляют неожиданными закономерностями. Так, в каком бы городе вы ни оказались в хрущевке, вы могли замечать, что в лестничных маршах там всегда нечетное количество ступеней.

Как выяснил OBOZ.UA, для этого была вполне логичная причина. Крылась она в стандартах строительства, введенных в Союзе в 1960-х гг.

Все дело в том, что после прихода к власти генсек КПСС Никита Хрущев задался целью обеспечить население жильем. А чтобы возводить дома быстро, нужны были четкие стандарты, по которым работали бы строительные бригады. Конечно, такие стандарты были одинаковыми по всей территории СССР.

Касались они всех нюансов. От высоты потолков, минимально пригодных для жилых помещений, до количества ступенек в подъездах. Нечетное количество утвердили в целях безопасности. Лифтов в хрущевках не обустраивали, поэтому лестничные марши должны быть достаточно безопасными для передвижения. А как указывал международный опыт, именно нечетное количество ступеней сводит к минимуму шанс оступиться.

Все дело в том, что нашему мозгу проще контролировать движение по лестнице, если оно начинается и заканчивается на одну и ту же ногу. А именно так происходит, если лестница имеет нечетное количество ступеней.

Чаще всего в хрущевках устанавливали пролеты по 9 ступеней. В таком случае, их высота удачно соотносилась с высотой потолков в 2,7 метра. Оптимальная высота ступени составляет 15 см, а чтобы перейти с этажа на этаж нужно преодолеть два лестничных марша по 9 ступеней в каждом. С таким соотношением расчеты сходились.

Исключение делали только для первого этажа. Чтобы подняться на него, нужно преодолеть четное количество ступеней – восемь.

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