Почему в СССР все электрички красили зеленым: причину знают единицы

Спросите себя, с каким цветом у вас ассоциируются слова "поезд" и "электричка". Скорее всего вы ответите, что с зеленым, даже если не застали времен СССР.

А именно из советской эпохи происходит это представление о железнодорожном транспорте, как о локомотивах и вагонах окрашенных именно зеленой краской. OBOZ.UA разбирался, почему именно ее выбирали в Союзе. Оказывается, существует даже не одна теория по этому поводу.

Исторически еще во времена Российской империи железнодорожные вагоны раскрашивались в разные цвета. И расцветка соответствовала классу. Так первый класс с комфортабельными купе был синим. Желтой краской покрывали средние вагоны по цене и комфорту. А эконом был зеленым.

После образования СССР власти страны провозгласили курс на устранение классового неравенства. Железнодорожные услуги начали предоставлять по максимально доступным ценам, поэтому передвигаться гражданам было предложено только в экономе. Соответственно, на дорогах можно было увидеть только вагоны зеленого цвета.

Другая теория появления такой расцветки связана с временами Второй мировой войны. Тогда возникла необходимость маскировать транспорт. Так якобы была разработана окраска, при которой стены вагона раскрашивались в зеленый цвет, а крыши – в серый. Считалось, что так они будут незаметны среди растительности и их трудно будет рассмотреть с самолета.

Правда, такая теория вызывает сомнения, ведь половину года на большинстве территории СССР не было никакой зелени, а у земли далеко не всюду серый цвет. К тому же электричка или поезд при движении достаточно сильно шумят, что снижает их маскировочную способность.

Есть еще одно объяснение – гораздо более простое. Согласно ему, в Союзе просто произвели слишком много зеленой краски. Именно поэтому ею красили все, что только можно было представить – от железнодорожных вагонов до кабин грузовиков и стен подъездов.

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