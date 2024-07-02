Почему вода – лучший напиток во время сильной жары и действительно ли кофе обезвоживает организм: объяснение

Во врем сильной жары человеку необходимо тщательно следить за водным балансом, чтобы не допустить обезвоживания организма. Однако следует учитывать не только количество потребляемой жидкости, но и то, что именно стоит пить в жаркую погоду.

Несмотря на различные рекомендации, не существует одного стандарта по количество потребляемой воды. Для каждого человека этот показатель индивидуальный и зависит от рода деятельности и среде проживания человека. Об этом рассказала эксперт CNN по здоровому образу жизни доктор Леана Вэнь.

По ее словам, в интернете часто цитируют правило, которое гласит, что взрослому человеку якобы необходимо выпивать 8 стаканов воды в сутки. Однако на самом деле существует множество факторов, которые влияют на то, сколько воды нужно людям, включая тип пищи, которую они едят, размер их тела и их физическая активность.

Другие факторы включают температуру и влажность воздуха, и, в частности, то, сколько времени человек проводит на открытом воздухе в жаркую погоду. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, люди, работающие в жару или иным образом занимающиеся физической активностью, должны выпивать стакан воды объемом 250 мл каждые 15-20 минут. Люди также должны поддерживать водный баланс до и после пребывания на открытом воздухе в жару.

При этом следует учитывать, что в случае с водой правило "чем больше – тем лучше" не работает. Среднестатистический человек не должен выпивать более 1,5 литра воды или других жидкостей в час. Большое количество жидкости за один раз может разбавить концентрацию солей в крови и быть небезопасным.

Леана Вэнь объясняет, что большинству людей в жару не нужны никакие другие напитки, кроме воды. В целом, взрослым, занимающимся легкой или умеренной физической активностью, и детям, играющим на детской площадке или занимающимся спортом после школы, не требуется восполнение электролитов, ведь продукты, которые мы едим, содержат необходимые нам электролиты.

Что касается кофе и других кофеинсодержащих напитков, люди должны знать, что они не насыщают влагой и даже могут еще больше обезвоживать. Но это не значит, что в жаркую погоду стоит совсем отказываться от кофе. Просто необходимо помнить о влиянии кофеина и вместе с кофе пить больше воды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сейчас украинцы переживают самый жаркий сезон года. В это время просто необходимо употреблять много жидкости, чтобы терморегуляция организма работала на "отлично". Конечно, можно пить обычную воду, но порой так хочется отведать чего-то действительно вкусного и освежающего. Рецептом такого напитка поделилась фудблогер Ольга Рябенко.

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