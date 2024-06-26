Подробный гороскоп на июль: какие даты станут ключевыми

Июль принесет множество ярких событий и неожиданных новостей. Это месяц развития, сотрудничества, личных трансформаций и новых знакомств. Если вы долго размышляли над планами или идеями, пора действовать.

Среди основных июльских дат астрологи выделяют новолуние в Раке, вхождение Венеры и Солнца во Льва и полнолуние в Козероге. Во второй половине июля планета силы и мотивации Марс войдет в Близнецы – небесное событие побуждает исследовать новые идеи и браться за многочисленные проекты.

Ключевые астрологические даты в июле

3 июля – Меркурий входит во Льва.

5 июля – Новолуние в Раке.

9 июля – приближение астроида Паллада.

11 июля – Венера входит во Льва.

20 июля – Марс входит в Близнецы.

21 июля – полнолуние в Козероге.

22 июля – Солнце входит во Льва.

25 июля – Меркурий входит в Деву.

26 июля – Ретроградный Хирон.

Овен

Меркурий и Венера переходят в знак Льва, и ваш 5-й дом воссияет страстью и нескончаемым творчеством. Ожидайте, что ваша любовная жизнь станет более игривой и увлекательной, а ваши проекты принесут признание и финансовые вознаграждения. Новолуние в Раке сигнализирует о новом этапе в семейных отношениях. Это прекрасное время для общения и обмена мнениями, но сосредоточьтесь на том, что вас волнует. Также следует пересмотреть свои карьерные цели – в июле будет идеальный момент для запуска новых проектов.

Телец

В июле придется столкнуться с важными осознаниями, касающимися вашей семейной жизни, финансов и личных убеждений. Когда Меркурий и Венера освещают Льва в вашем 4-м доме, ваше внимание будет сосредоточено на семейных связях и создании уютной домашней атмосферы. Это идеальное время для ремонта или интересных посиделок. Марс, переходящий в знак Близнецов, усиливает ваш 2-й дом финансов, предлагая возможности для увеличения дохода.

Близнецы

Приготовьтесь к живым разговорам и новым творческим вдохновениям, заряжающим ваше ежедневное взаимодействие энергией. Новолуние в Раке освещает ваш 2-й дом, сигнализируя о появлении новых источников дохода. Это отличное время, чтобы сосредоточиться на составлении бюджета, увеличении возможностей или разумном инвестировании для будущей стабильности. Вы почувствуете прирост уверенности и настойчивости.

Рак

Когда Меркурий и Венера входят в знак Льва в вашем 2-м доме, ожидайте положительных изменений в сфере финансов. Это прекрасное время дня обучения, путешествий и повышения самооценки. Это период, чтобы принять свое настоящее "я" и с новой уверенностью шагать вперед во всех сферах жизни. Между тем Марс, который войдет в знак Близнецов в ваш 12-й дом, взбудоражит мечты и интуицию, побуждая вас глубоко задуматься над подсознательными моделями и избегать поспешных решений.

Лев

Все начинается с принятия себя подлинного "я" и открытия своей силы. С Меркурием и Венерой, входящими во Льва в вашем 1-м доме, вы будете воплощать уверенность и будете привлекать возможности, выражая свою подлинность. Пора ярко сиять и попасть в центр внимания. Новолуние в Раке в вашем 12-м доме начинает фазу внутренних размышлений и обновлений, поощряя вас отказаться от подсознательных убеждений, которые больше вам не служат.

Дева

Впереди – период самоанализа и роста. С Меркурием и Венерой, которые входят в знак Льва в вашем 12-м доме, это идеальное время, чтобы замедлить темп, исследуя свое воображение и подсознание. Марс, входящий в знак Близнецов, наполняет ваш 10-й дом энергией, стимулируя уверенность и настойчивость в вашей карьере. Вы можете воспользоваться этой космической поддержкой, чтобы выразить свои условия и продвинуть свои профессиональные цели, но будьте осторожны по поводу споров.

Весы

Ваши мечты сбудутся. Июль приносит яркую энергию в вашу профессиональную и личную жизнь. Новолуние в Раке в вашем 10-м доме улучшает направление карьеры, поощряя вас брать на себя больше ответственности и реализовать долгосрочные цели. Марс, входящий в знак Близнецов, заряжает энергией ваш 9-й дом, вдохновляя вас раскрывать свои таланты и участвовать в интересных мероприятиях. Это может подтолкнуть планы путешествий или сотрудничества.

Скорпион

Это лучшее время для запуска новых проектов, определения условий и реализации своих амбиций. Новолуние в Раке вдохновляет следовать путем, который согласуется с вашими страстями и убеждениями. Марс, входящий в знак Близнецов, заставляет вас замедлить темп и заняться глубокой внутренней работой. Могут выйти на поверхность нерешенные проблемы.

Стрелец

Вам предстоит кардинальное путешествие самопознания и глубоких связей. Ожидайте прорывов, когда вы привлечете свой ум и поделитесь своими идеями с окружающими. Это время будет побуждать к самоанализу и познанию. Полнолуние в Козероге в вашем 2-м доме знаменует завершение прошлых финансовых дел, прокладывая путь для восстановления чувства собственного достоинства. Примите чистоту своих страстей для глубокого внутреннего исцеления и роста. Июль направит вас к ясности и расширению возможностей.

Козерог

Июль станет месяцем рефлексивных путешествий и глубинных трансформаций. Новолуние в Раке в вашем 7-м доме сигнализирует о новом начале партнерства. Марс в Близнецах заряжает энергией ваш 6-й дом, предостерегая не слишком обращать внимание на сплетни и сосредоточиться на производительности по финансовым делам. Отмечайте свой рост, примиритесь со своим прошлым и уверенно двигайтесь вперед.

Водолей

Этот месяц обещает динамическое взаимодействие энергий, поскольку Меркурий и Венера зажгут страсть и креативность. Примите это огненное влияние, чтобы укрепить связи и принять участие в творческих проектах, отражающих вашу уникальную личность. Новолуние в Раке в вашем 6-м доме приносит осознание вашего здоровья и повседневных дел. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы улучшить производительность работы.

Рыбы

Июль приносит трансформационную энергию, поскольку Меркурий и Венера вдохновят вас на новые начинания. Это время творчества и самовыражения. Возьмите под контроль свои мечты и лешите романтические связи, отдавая приоритет своим истинным потребностям. В последующие несколько месяцев ретроградный Хирон в вашем 2-м доме принесет благоприятные аспекты финансовых дел. Этот период внутреннего исследования заложит прочную основу для будущего изобилия и личной реализации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака больше всего повезет в сезон Рака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.