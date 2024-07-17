Полнолуние в Козероге принесет в вашу жизнь драму: когда произойдет транзит

Полнолуние 21 июля будет вторым подряд, которое состоится в знаке Козерога и это сделает его по-настоящему особенной. "Оленья луна" откроет всем знакам зодиака второй шанс улучшить все то, что шло не так в последние недели.

Как говорят астрологи, это небесное событие станет завершением важного цикла для многих. Так что вам понадобятся все силы для финального рывка. Вы можете почувствовать, что время нависает над вами и нужно закончить начатое как можно быстрее. Что это значит для всех знаков зодиака, читайте в этом гороскопе.

Овен

Работа вашей жизни будет подвергнута сомнению, поскольку полнолуние в Козероге подчеркивает ваш десятый дом статуса и достижений. Возможно, у вас появилось глубокое желание оставить свой след в этом мире с тех пор как шесть месяцев назад в этом же созвездии родился молодой месяц. Скорее всего, вы хотите, чтобы вас запомнили за невероятные профессиональные достижения или личные подвиги. И если вы усердно работали, сейчас вы можете получить отличные результаты. Если нет, сочтите это знаком, что нужно что-то с этим делать, поскольку на кону стоит ваше наследие.

Телец

Это полнолуние привлекает внимание к вашему девятому дому духовных путешествий, поэтому вам следует задуматься о том, насколько вы выросли за последние шесть месяцев. Вы могли бы отправиться в приключение для познания мира, чтобы найти себя. Возможно, в вашей жизни появится учитель, чтобы помочь вам сориентироваться. Даже если нет, это будет удачный период, чтобы начать обучение чему-то новому. Найдите положительную сторону и духовные уроки во всем своем недавнем опыте, размышляя о том, насколько вы выросли за этот цикл.

Близнецы

Подумайте, улучшает ли что-то качество вашей жизни сейчас. Полнолуние в Козероге напомнит вам, что жизнь слишком коротка и слишком дорога, чтобы тратить ее зря. Лунный свет осветит ваш восьмой дом смерти, долгов и активов. Подумайте, в кого и во что вы инвестировали в последние шесть месяцев. Вероятно, это были какие-то отношения, не обязательно финансовая возможность. Если вы не получили положительного результата, возможно, вам следует перегруппироваться, отведя назад свое время, энергию и ресурсы. Инвестируйте только в возможности и людей, которые точно улучшат вашу жизнь.

Рак

Привязанность – это огромная ответственность. Ваши отношения, обязанности и обязательства поглотили вашу жизнь за последние шесть месяцев. Работа могла потребовать от вас больше работать сверхурочно и выполнять больше обязательств, выходящих за рамки вашей обычной нагрузки. Личные связи и приоритеты также требовали вашего полного внимания. Подумайте о том, какие договоренности вы хотите сохранить, потому что полнолуние в Козероге завершит цикл обязательств в вашем седьмом доме. Вы должны знать, где вы находитесь. Просто имейте в виду, что все, что вы оставите в своей жизни, потребует долгосрочного ухода.

Лев

Подумайте, улучшилась ли ваша жизнь за последние полгода и насколько. Возможно, многое изменилось. Ваше здоровье могло бы окрепнуть, если бы вы лучше заботились о своем уме и теле. Лучшее питание, регулярные физические упражнения, ведение дневника и многое другое могли бы стать частью вашей повседневной жизни. Работа могла бы быть вашей главной заботой, если бы вы поставили перед собой намерение относиться к своей работе серьезнее. Когда полнолуние в Козероге достигает кульминации в вашем шестом доме работы и рутины, задумайтесь о том, что вы хотите привнести в свою повседневную жизнь. Некоторые из ваших новых практик и привычек следует сохранить.

Дева

Счастье не должно быть быстротечным. Подумайте о том, что вызвало улыбку на вашем лице за последние шесть месяцев. Ваша личная жизнь, возможно, расширилась, что, вероятно, привело к приятным и полноценным отношениям. В ваш график сейчас можно было бы включить новые и старые хобби. Подумайте, что вы можете унести с собой в будущее, ведь полнолуние в Козероге замыкает этот волнующий цикл удовольствия и радости в вашем пятом доме. Возьмите за привычку стремиться к отношениям, завоеваниям и развлечениям, которые наполняют ваше сердце.

Весы

Невозможно построить прекрасное здание на слабом фундаменте. Так что для вас пора укрепить ваш фундамент, потому что полнолуние в Козероге мобилизует ваш четвертый дом дома и семьи. Личные дела всплывут на поверхность. Возможно, это идеальное время, чтобы задуматься о том, что для вас означает семья. Будь то биологическая или та, которую вы выбрали для себя, ваша семья вложится в вас и ваше развитие. Кроме того, немаловажную роль будет играть то, где и как вы живете. Если этот лунный цикл вас чему-то и научил, то это созданию стабильной и комфортной жизни, построенной на крепком фундаменте.

Скорпион

Лучше поздно, чем никогда, ведь полнолуние в Козероге обратится к вашему третьему дому общения. Обычно вы не так прямолинейны в своих мыслях и чувствах. Но усиленная лунная энергия зажжет внутри вас огонь. У вас может возникнуть ощущение, что вам следует говорить правду сейчас или никогда. Учитывая, что это может привести к серьезному разговору, вам следует тщательно продумать свой тон, сферу воздействия и время. В конце концов, не исключено, что это последний раз, когда у вас есть возможность поделиться тем, что у вас на сердце и уме.

Стрелец

Финансовая устойчивость должна быть на первом месте. Проверьте свой банковский счет, потому что полнолуние в Козероге поразит ваш второй дом личного богатства. В зависимости от ваших действий эти последние шесть месяцев могли повлиять на вашу финансовую траекторию. Вы могли бы произвести существенные изменения, чтобы стабилизировать свой доход. Занимаясь подработкой, соблюдая бюджет и отслеживая свои расходы, вы можете улучшить свою финансовую безопасность. А вот если вы уклоняетесь от своих финансовых обязанностей, то полнолуние даст это понять. В любом случае, это полнолуние – это ваш призыв к вниманию. Рассматривайте это как знак того, что вам пора сосредоточиться на своих финансовых обязанностях.

Козерог

Что вам нравится в человеке, которым вы стали? Полнолуние в вашем знаке призовет вас задуматься об изменениях, произошедших в вашем первом доме личности и внешности. Ваши мысли покажут, насколько вы изменились. Это может быть просто, например, новый стиль в одежде или прическах. А могло произойти и радикальное смещение, когда вы сделали огромный шаг к своей цели или начали практиковать полное самопринятие. Когда наступит кульминация полнолуния, отпустите все, что удерживает вас от вашего высшего "я". Обнимите человека, которым вы себя видите, не боясь мнения других.

Водолей

Освободитесь из тюрьмы, которую вы сами себе создали. Последние шесть месяцев были ментально, духовно и эмоционально изнурительными. Работа над собой в частном порядке – непростая задача, процесс лечения и роста при этом происходит медленно и подчас болезненно. Но полнолуние в Козероге покажет, что все усилия окупились. Ваш двенадцатый дом подсознания засияет под лунными лучами. Восстаньте против всего, что скрывается в дальних уголках вашего ума и души и лежит там обузой. К концу лунного цикла вы почувствуете облегчение.

Рыбы

Подумайте, как изменились ваши дружеские и другие социальные отношения, поскольку полнолуние в Козероге осветит ваш одиннадцатый дом сообщества. За последние шесть месяцев люди показали вам свое настоящее лицо и намерения. Вы готовы выражать личное отношение через действия и слова. Подумайте, кто был рядом с вами, когда вам нужен был друг. А кто исчез из вашей жизни. Связи, показавшие зрелость, мудрость и доброту, должны остаться навсегда рядом. А вот тех, кто стал для вас обузой, лучше отпустите.

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