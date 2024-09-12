'Польское государство перестало существовать': как СССР 85 лет назад напал на Польшу вслед за Гитлером

17 сентября 1939 г. СССР ввел войска на территорию Польши после того как 1 сентября в Польшу вошел вермахт. Весь мир всколыхнула новость – "Польское государство перестало существовать". Восточные территории присоединили к СССР – это было осуществлено в соответствии с Секретным протоколом "пакта Молотова-Риббентропа", официально называвшимся Договором о ненападении между Германией и СССР.

И уже утром 17 сентября 1939 г. по приказу Сталина на территорию Польши вторглись 700 тысяч солдат Красной Армии. OBOZ.UA рассказывает, как и почему СССР напал на Польшу 85 лет назад.

По пакту Молотова-Риббентропа Германия и СССР разделили сферы влияния, что привело к так называемому четвертому разделу Польши.

Между 3 и 6 часов утра 17 сентября СССР нанес удар по тылу польских войск, боровшихся с Третьим Рейхом. Предварительно польскому послу в СССР Вацлаву Гжибовскому вручили ноту, где отмечалось, что "Польской Республики больше нет".

Много лет спустя Гжибовский в эфире радио "Свободная Европа" вспоминал, что около 2 часов ночи ему позвонили из секретариата иностранных дел СССР. "Я был готов к плохим новостям, но те, которые меня ждали, были еще хуже", – вспоминал посол.

Сталин приказал перейти польскую границу. Началась вооруженная агрессия, совершенная, как и Гитлеровское вторжение 1 сентября – без объявления войны.

Более 6 тысяч танков и около 1800 самолетов атаковали восточные границы Польши. Однако тогдашние польские власти даже призывали избегать столкновений с Красной армией и не разорвали дипломатические отношения с Москвой. А спустя всего лишь сутки, в ночь 17 на 18 сентября правительство Польши пересекло границу с Румынией, имея намерение убежать во Францию.

Естественно, не вся армия приняла приказ не начинать боевые деяния против Красной армии. Солдаты и гражданские стали организовывать сопротивление. По приблизительным оценкам, в боях с советской армией погибли около 2,5 тысяч польских солдат и еще 20 тысяч были ранены или пропали без вести. Потери СССР, по оценкам, составили 3 тысячи погибших и 6-7 тысяч раненых. Более 250 тысяч польских солдат попали в советский плен. Эта цифра включает и 10 тысяч офицеров, расстрелянных по приказу НКВД в 1940 году.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, что было в тайном приложении к пакту Молотова-Риббентропа.

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