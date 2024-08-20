Помолодеете в считанные секунды: визажистка поделилась хитрым трюком

Макияж – это, прежде всего, сфера для самовыражения, и важно знать лайфхаки, которые помогут подчеркнуть естественную красоту. Некоторые техники и средства, уместные в молодом возрасте, теряют эффективность на зрелой коже.

Визажисты советуют попробовать универсальный совет, который мгновенно омолодит лицо. Нет, речь не о лифтингах, подтяжках или других манипуляциях с подобными эффектами. Все очень просто: веснушки, как правило, делают лицо моложе и являются лучшим средством против старения.

Пошаговая инструкция

Эксперт Жанне Джаноне отметила, что этот безошибочный совет гарантирует, что вы мгновенно будете выглядеть моложе.

В первую очередь нужно создать сияющее основание, ведь хорошо увлажненная кожа – залог качественного макияжа. Джаноне советует нанести на лицо сквалановое масло или ваш любимый крем с эффектом увлажнения.

Далее нужно нанести небольшое количество корректора вокруг глаз и носа.

Используйте алые румяна кремовой консистенции, чтобы имитировать естественный румянец.

Веснушки не только создают лучший естественный контур, но и придают четкости носу. Наиболее реалистичный эффект веснушек от макияжа достигается благодаря легкому и хаотическому нанесению светлого и темно-коричневого пигментов.

Используйте кончик пера, создавая разные формы и размеры для более натурального финиша. Нанесите точки на те части лица, на которые естественным образом попадает солнце, сосредотачиваясь на скулах, носе и лбу. Веснушки не должны быть симметричными.

Слегка протрите участки нанесения губкой для растушевки, чтобы стереть излишки продукта.

Искусственные веснушки на самом деле выглядят лучше, когда они не слишком идеальны. Для веснушек следует выбрать оттенок, что на тон или два глубже, чем ваш тон кожи.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробную инструкцию, как создать искусственные веснушки с помощью карандаша или подводки для бровей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.