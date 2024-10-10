Поможет простое кухонное средство: как избавиться от конденсата на окнах

Конденсат на окнах – серьезная проблема, масштабы которой часто недооцениваются. Повышенная влажность приводит к быстрому размножению грибковых спор. Плесень провоцирует многие заболевания: от кожных дерматитов до болезней дыхательных путей.

Обычно конденсат возникает из-за резкого перепада температур. Специалист по уборке Линси Кромби рассказала о простом и доступном лайфхаке, что поможет решить проблему.

Капля средства для мытья посуды может стать ключом к устранению конденсата и предотвращению его повторного появления. Чрезмерная влажность возникает, когда теплый воздух сталкивается с более прохладной поверхностью, например с окном, что приводит к образованию капелек влаги.

Средство для мытья посуды действует как незаметный защитный слой на окне – главное, добавить только одну каплю, ведь слишком много пены приведет к образованию разводов.

Нанесите небольшое количество моющего средства на сухую ткань из микроволокна и протрите стекло. Это создаст барьер и предотвратит образование конденсата.

Не менее эффективным компонентом станет белый уксус. Нужно регулярно мыть окна и подоконники раствором теплой воды и уксуса – это станет отличной профилактикой появления плесени. Кислотные компоненты являются действенными дезинфекторами и уничтожают бактерии и споры.

Можно также обработать пораженные места на подоконнике пастообразной смесью из воды и соды и тщательно вымыть водой.

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