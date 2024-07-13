Понадобится всего 30 секунд: что нужно сделать, чтобы спатифилум лучше цвел летом

Спатифилумы – довольно неприхотливые растения, однако ошибки в уходе могут стоить слишком дорого. Обычно проблемы возникают с поливом. При недостаточном увлажнении цветы начинают засыхать, а при чрезмерном появляется плесень и корневая гниль.

Флористка Натали Ансти отметила, что большинство людей недостаточно поливают спатифилумы, когда погода становится теплее, что может сильно повлиять на здоровье растения и привести к тому, что оно не начнет цвести. Чтобы спатифилум лучше цвел летом, важно освоить правильную технику ухода.

Спатифилумы нуждаются в корректировке режима полива со сменой сезона. Во время вегетационного периода, обычно приходящегося на весну и лето, растение будет сильнее испытывать жажду из-за увеличения света и активности роста.

Обычно вместо быстрого одноразового полива спатифилум предпочитает тщательное, последовательное увлажнение.

Следует поливать растение у основания, чтобы вода могла пройти сквозь почву и достичь корней. Продолжайте поливать до тех пор, пока излишек воды не начнет выливаться из нижней части – это обеспечит надлежащий полив в течение всего сезона.

"Это не только гарантирует, что корни получают достаточное количество влаги, но и помогают вымывать любые накопления солей в почве", – отметила флористка.

Будьте осторожны, чтобы не намочить непосредственно листья, что может привести к грибковым проблемам.

Не стоит поливать растение по расписанию, куда эффективнее убедиться, что почва немного высохла перед поливом.

"Как правило, полив раз в неделю может сработать. Однако важно проверять почву перед каждым поливом. Засуньте палец на несколько сантиметров в грунт – если он кажется сухим, пора поливать. Если он все еще влажный, дайте ему несколько дней", – подчеркнула. Ансти.

Обязательно используйте воду комнатной температуры, а не холодную, поскольку экстремальные температуры могут повредить растение.

Периодическое протирание листьев влажной тканью будет способствовать эффективному фотосинтезу, что косвенно влияет и на поглощение воды.

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