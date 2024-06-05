Популярная специя поможет прогнать летних мух

Мухи не только раздражают надоедливым жужжанием. Эти насекомые также распространяют болезни, в частности брюшной тиф, холеру, дизентерию, туберкулез и т.д. Если вы хотите быть в безопасности и защитить свой дом, есть лучшие варианты, чем постоянно ходить по комнатам с мухобойкой.

Один из лучших способов избавиться от мух в доме – это использовать простую специю, которая наверняка уже есть на вашей кухне. Эксперты рассказали, как избавиться от мух в доме, не прибегая к радикальным методам.

Эффективная специя

Разместите немного лавровых листьев в стратегических местах на кухне и в других комнатах, чтобы отпугнуть мух. Лавровый лист имеет горьковатый запах, который мухи просто не переносят.

Лавровый лист содержит химическое соединение, которое называется эвгенол, которое придает ему сильный аромат и характерный привкус. Насекомые воспринимают этот запах своими рецепторами и пытаются убегать от него подальше.

Запах лавровых листьев также отвадит муравьев, тараканов, моль и жуков. Вы даже можете использовать лавровый лист, чтобы отпугнуть мышей от вашего дома.

Как использовать лавровый лист для отпугивания мух

Положите несколько лавровых листьев в места, где вы замечали мух, или просто разложите специи на подоконник. Вы можете использовать как свежий, так и сушеный лавровый лист.

Прекрасная идея – размещать лавровые листья рядом с едой, чтобы замаскировать запах того, что может заинтересовать мух. Можно положить его возле мусорных баков или у дверей и окон, где, по вашему мнению, мухи могут проникнуть в дом. Пригодится небольшой открытый контейнер или сетчатый пакет.

Кроме того, учтите, что придется периодически менять лавровый лист, ведь со временем запах становится менее выраженным и эффективным.

Важная оговорка: в случае проглатывания лавровые листья токсичны для собак и кошек, поэтому убедитесь, что держите специю подальше от животных.

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