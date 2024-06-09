Пора быть бесстрашными и искренними: гороскоп до конца июня для всех знаков зодиака

Июнь побуждает к действиям и четким решениям. Астрологи рекомендуют проявить смелость и быть честными с собой и окружением. Венера и Меркурий войдут в знак Рака 17 июня, усиливая потребность в поддержке и любви.

29 июня Сатурн перейдет в ретроградное состояние в знаке Рыб. Согласно прогнозу, конец июня будет идеальным временем, чтобы воплотить мечты и избавиться от ограничений.

Овен

Вы чувствуете необходимость расширить свой кругозор. Изучение разных культур и религий будет побуждать к важным открытиям. Посвятите время исследованию вещей, которые кажутся далекими и неизвестными.

Телец

Июнь будет месяцем романтики. Вероятно даже появление бывших на горизонте. Тщательно обдумайте свое решение, прежде чем давать кому-то второй шанс. Вы склонны романтизировать прошлое и быстро забывать о негативе.

Близнецы

Придется экономить. Импульсивные покупки, вечеринки и необдуманные траты создали значительную дыру в вашем бюджете. Возможно, пора отсеять тех, кто только использует вашу доброту и щедрость. Настоящие друзья будут рядом, независимо от того, насколько толст ваш кошелек.

Рак

Скоро ваш сезон – это время, чтобы сиять в толпе. Будьте смелыми и яркими. Высказывайте свои идеи и делайте революционные шаги. Похоже, вы готовы приступить к новому делу, возможно, открыть свой бизнес или перейти в новую сферу деятельности.

Лев

Основной совет состоит в двух словах: "доверяйте процессу". Старайтесь верить, что все последует плану. Деловое общение сыграет немаловажную роль на следующем этапе вашего путешествия. Между тем, в вашей семье некоторые события произойдут довольно неожиданно. Это заставит вас уменьшить контроль, делегируя ответственность кому-то другому, пока вы будете заниматься самыми важными вещами.

Дева

Вы хотите вывести карьеру на новый уровень. Борьба не может помешать вам победить. Нет слова "невозможно" в вашем лексиконе. Мечты больше не кажутся невыполнимыми – будьте готовы к поразительным результатам.

Весы

Июнь принесет глубокую ясность в общении с теми, кто вам неравнодушен. Возможно, пора признаться в своих чувствах особому человеку, к которому вы давно небезразличны. Интенсивная сосредоточенность на отношениях может нарушить баланс между работой и личной жизнью.

Скорпион

Астрологи говорят, что вы должны стараться сохранять хладнокровие и покой. Не паникуйте, когда дела пойдут не так, как вам нужно. Всему свое время. Научитесь быть гибкими и адаптивными. Вам нужно начать принимать сознательные решения о том, как вы обращаетесь с людьми, которые важны для вас.

Стрелец

Звезды выравниваются таким образом, чтобы дать вам больше свободы для самовыражения. Выйдите из зоны комфорта и попробуйте что-нибудь, что вызывает у вас страх. Вы можете открыть для себя совершенно новую сторону. Проявите себя через творчество и креатив.

Козерог

В этом году вы завязали несколько знакомств, готовых поднять вашу карьеру на новый уровень. Дела будут продвигаться отлично, так что дайте волю своему воображению и наслаждайтесь вознаграждениями. Учитывая успех на горизонте, это может быть лучшее время для разработки новой стратегии и профиля для вашего бренда.

Водолей

Некоторые из ваших скрытых истин вот-вот будут раскрыты. Не устраивайтесь слишком комфортно; условия на работе могут измениться. Возможно, вам придется просмотреть свои документы и переписать финансовые цели. Нет ничего плохого в изменении конфигурации планов, обеспечивающих успех в долгосрочной перспективе.

Рыбы

Пора заняться здоровьем. Прежде всего, следует позаботиться о самочувствии: записаться к врачу, чаще бывать на свежем воздухе. Когда ваши физические цели будут достигнуты, вы выйдете на новый уровень близости с партнером.

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