Повезет во всем: 4 знака зодиака ждет невероятная осень

Осень мы часто ассоциируем с грустью и подавленным состоянием. Но давайте посмотрим на нее, как на пору ярких красок и, как ни странно, перемен к лучшему.

Тем более что астрологи обещают – она принесет именно эти изменения людям, родившимся под четырьмя знаками зодиака. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому осень принесет счастье.

Дева: сезон удачи и трансформации

Сезон Девы наступил 23 августа, настроив всех представителей знака на счастливую осень. Поскольку и Солнце, и Луна в начале сентября этого года находятся в вашем знаке, этот период будет для вас особенно сильным. Вы почувствуете полный заряд энергии и будете готовы определить свои цели, особенно в областях, связанных с работой, здоровьем и личностным ростом.

Затем, 17 сентября, на оси Рыбы-Дева произойдет частичное лунное затмение, которое и запустит ряд изменений в вашей жизни. Для вас это будет время трансформации, позволяющее освободиться от того, что больше вам не служит, и с уверенностью принять неизвестное. Пока вы остаетесь открытыми для этих космических энергий, вы можете привлечь в свою жизнь поистине замечательные вещи. Это сезон выравнивания, обновления и успеха, и звезды работают в вашу пользу.

Весы: ваше время сиять

Следующим знаком, куда придет Солнце в осенний сезон, являются Весы. В это время вы будете чувствовать себя более общительными, уверенными и начнете излучать света больше, чем когда-либо. Все, к чему вы будете прикасаться, получит заряд удачи. А значит, это будет оптимальное время, чтобы попросить о повышении, сделать шаг в сторону своей любви или даже испытать удачу с лотерейным билетом.

Но сюпризы на этом не заканчивается. 2 октября в вашем знаке произойдет солнечное затмение, что придаст еще более мощный импульс для этого сезона проявления. Новолуние всегда является мощным временем для установления намерений, но солнечное затмение усиливает эту энергию, давая вам шанс создать значительные изменения в вашей жизни. Сосредоточены ли вы на любви, деньгах или личностном росте, Вселенная готова ответить на ваши желания. Не давайте своей нерешительности удержать вас от развития. Будьте внимательны к своим и постарайтесь сосредоточиться на своих целях и желаниях.

Скорпион: почувствуйте магию осени

Когда приходит осень, ваша личность всегда раскрывается как-то особенно. И нынешний сезон Скорпиона будет полон для вас интриг, трансформаций и глубоких эмоций. Так 1 ноября в вашем созвездии родится новая Луна. Сочетание Солнца и Луны в Скорпионе даст вам заряженный момент магии и проявления. Это будет мощное время для установления намерений, поскольку ваши желания будут иметь дополнительный космический вес. Воспользуйтесь этим, чтобы сосредоточиться на том, что вы действительно хотите изменить в вашей жизни.

Поскольку эта лунная фаза открывает время личной трансформации, будьте готовы избавиться от всего, что больше вам не служит. Примите новые возможности, которые появятся на вашем пути. Изменения – ваш союзник в этом сезоне возрождения. Тем более, что в ноябре наступит ваше время для отношений, близости и общих ресурсов. Ожидайте ощутить глубокую связь в вопросах любви и партнерства. Существующие связи станут крепче, а новые отношения будут иметь незыблемую интенсивность

Рыбы: сезон успеха и роста

Хотя осень, возможно, и не ваш сезон рождения, она принесет вам невероятную удачу и трансформацию. Все из-за полнолуния и лунного затмения в вашем знаке 17 сентября. Это будет момент кульминации, когда семена ваших прошлых намерений, особенно посаженных в прошлом месяце, дадут плоды. Обязательно тщательно формулируйте свои цели, особенно в сфере здоровья, труда и благополучия. И вскоре вы увидите, как ваши мечты воплотятся в жизнь. Ваша природная креативность и интуиция будут на рекордно высоком уровне, что делает этот период прекрасной возможностью для эмоционального исцеления и духовного роста.

Постарайтесь освободиться от старых шаблонов и привычек, которые вам не служат. Отпуская, вы создаете простор для Вселенной, чтобы она принесла вам новые благословения. Однако будьте готовы столкнуться с некоторыми неудобными истинами, которых вы, возможно, избегали. Хотя это может показаться сложным, все это служит вашему развитию и успеху. Во второй половине ноября вам станет легче брать ответственность, строить практические планы на будущее и даже видеть потенциальные карьерные или финансовые выгоды. Это будет время, когда ваша обычная неразбериха вокруг дисциплины и структуры уступит место возможностям стабильности и успеха.

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