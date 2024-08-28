Повезет всем: астрологи назвали идеальный день в сентябре для каждого знака зодиака

Сентябрь станет месяцем перемен и судьбоносных решений. Астрологические транзиты будут способствовать новым начинаниям, путешествиям и воплощениям древних мечтаний. Сентябрь начинается с ретроградного Урана в Тельце. Ретроградный Плутон в Козорозе призывает вас по-настоящему отпустить и завершить важную главу своего прошлого.

Согласно прогнозу, сентябрь станет месяцем прорыва, особенно в финансовом плане. Астрологи составили гороскоп счастливых дат для каждого знака зодиака.

Овен: 1 сентября

Сентябрь станет месяцем поиска дополнительных источников доходов. У вас будет больше времени для обработки и реализации недавних идей. Вы, как правило, хорошо справляетесь с этими спонтанными интуитивными мыслями, поэтому вам следует справиться с энергией, которую приносит ретроградный Уран в Тельце в воскресенье, 1 сентября. Просто не забывайте прислушиваться к себе и не бойтесь рисковать.

Телец: 1 сентября

Вы захотите избрать свободу. Этот шанс вернуться к прошлой возможности в вашей жизни появится, когда ретроградный Плутон снова войдет в знак Козерога в воскресенье, 1 сентября. Следующий месяц будет связан с признанием и принятием изменений. До 11 октября следует смело принимать необходимые и важные решения.

Близнецы: 17 сентября

Вы работали долго и упорно во имя мечты, а теперь вы увидите, куда вас приведут эти усилия. Поскольку Сатурн движется через ваш карьерный дом, вы прилагаете больше работы и времени, чтобы подготовиться и обеспечить свой успех. Полнолуние в знаке Рыб и частичное лунное затмение происходят во вторник, 17 сентября и станут ключевыми аспектами сентября. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы снова посвятить жизнь своей цели, потому что независимо от того, какой путь вы выберете, каждый из них ведет к успеху.

Рак: 4 сентября

Нужно наконец-то начать следовать своим мечтам. Вы не живете той жизнью, которая вам предназначена, и пока вы ставите других на первое место, вы можете этого не сделать. Марс перейдет в Рак в среду, 4 сентября, наполняя вас большей смелостью, решительностью и желанием действовать. Марс невероятно мотивирует, поэтому вам важно сделать верный выбор.

Лев: 2 сентября

Пора начать новую жизнь. Новолуние в Деве 2 сентября принесет новое начало в вашей финансовой жизни и поможет вам зарабатывать больше. Вы должны четко понимать, что нужно сделать, чтобы привлечь большее богатство в свою жизнь. Осознание своих талантов помогает вам обрести уверенность, необходимую для больших шагов и даже рисков.

Дева: 26 сентября

Вы получите предложение или возможность, которая может принести больше денег. Это может быть новая должность в текущей работе или неожиданная инвестиционная возможность. Сосредоточьте свои навыки на налаживании контактов или даже привлечении своего романтического партнера к семейному бизнесу, чтобы иметь поддержку, необходимую для достижения желаемого успеха.

Весы: 4 сентября

Юпитер в Близнецах заставляет вас выйти из зоны комфорта. Если все сделате должным образом, ваша жизнь в следующем году будет выглядеть совсем по-другому. Может быть страшно принять изменения, особенно если вы затрудняетесь узнать, что на самом деле означает принять свою судьбу. Когда Марс вернется к Раку в среду, 4 сентября, вы начнете ощущать желание вкладывать больше энергии и времени в свою карьеру.

Скорпион: 8 сентября

Как человеку, который не отказывается от тяжелой работы, вам, возможно, стоит начать думать о том, как больше использовать умственный, а не физический труд. Чем больше вы чувствуете, что боретесь за то, чтобы удержаться на плаву, тем больше вероятность того, что вы не живете согласно своей истине. Сосредоточьтесь на выборе, который вы можете сделать для себя, чтобы уважать то, кем вы являетесь и чего хотите от своей жизни.

Стрелец: 9 сентября

Когда Меркурий возвращается к Деве в понедельник, 9 сентября, темы, касающиеся вашей карьеры с июля и августа, снова выйдут на поверхность. Вы получите новые возможности. Вы должны решить, чего вы хотите от своей жизни в перспективе, а не только сейчас.

Козерог: 22 сентября

Сезон Весов посвящен развитию карьеры. Поскольку эта новая эра начинается в воскресенье, 22 сентября, важно, чтобы вы буквально принялись за работу. Возможно, вам будет сложнее добиться баланса между работой и личной жизнью. Однако именно с этого дня для вас может начаться эра успеха и признания, так что придется делать выбор.

Водолей: 26 сентября

Когда процессы трансформации происходят, вам не нужно чувствовать, что вы должны принять решение мгновенно. В самом деле, как только Меркурий перейдет в Весы в четверг, 26 сентября, было бы лучше этого не делать, даже если вы будете окружены возможностями. Старайтесь сохранять пространство для любых действий, будь то карьера, личная жизнь или путешествия, до солнечного затмения Весов в октябре.

Рыбы: 8 сентября

Вы точно знаете, что вам нужно сделать, чтобы добиться успеха. У вас есть врожденный способ добиться своей судьбы, особенно в вашей профессии, поскольку вы умеете преодолевать трудности благодаря своему уникальному взгляду на жизнь. Вам не нужно походить на других. Это означает, что окружение может давать вам советы, но вам не нужно менять себя, чтобы соответствовать чьим-либо ожиданиям.

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