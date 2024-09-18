Повод для праздника или неприятности: гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

У Львов будет повод для праздника, их успех может вызвать зависть. Козерогам грозят неприятности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваш жизненный тонус может быть несколько снижен, возможно, из-за влияния погоды, полнолуния, затмения или колебания давления. В любом случае, стоит максимально беречь себя, избегать лишних движений и, в идеале, проконсультироваться со специалистами относительно своего состояния здоровья.

Телец

Этот день идеально подходит для наведения порядка как на рабочем месте, так и дома, а также во всем вашем окружении. Вы начнете заранее готовиться к каким-то праздникам, постепенно расчищая пространство, ведь ваши планы просто грандиозны, и работы впереди очень много.

Близнецы

Ваша творческая жилка не дает покоя. Вы настолько увлекаетесь различными аспектами творчества, что не можете заниматься ничем другим. Возможно, вы даже игнорируете еду, сон и стабильную работу, пытаясь создавать новые идеи и проекты.

Рак

У вас будет возможность выйти в люди, пообщаться со старыми друзьями, познакомиться с интересными персонажами и показать себя. Это может произойти совершенно внезапно, когда вас неожиданно пригласят на какое-то светское мероприятие.

Лев

Вам захочется праздника, поэтому можно уже что-то отмечать, какое-то событие, реальное или вымышленное. В конце концов, сейчас лунное затмение, что можно рассматривать как прекрасный повод для дополнительного празднования. Соберите вокруг себя верных друзей и создайте новые ритуалы или традиции.

Дева

Ваше здоровье потребует особого внимания и более тщательного отношения. Возможно, именно сейчас вы захотите испытать новую диету, начать тренировки или курс лечебных или профилактических мероприятий. Обратитесь все же к специалисту, который сможет точно рассчитать количество процедур или нагрузки.

Весы

Создается впечатление, что сегодня вас все игнорируют, а у вас были большие планы по привлечению разных людей к своим идеям и проектам. Но вам отказывают, игнорируют, сторонятся, что является признаком того, что ваши планы и идеи не очень интересуют других.

Скорпион

Найдется немало людей, которые будут пытаться вставить вам палки в колеса, немного придержать вас, ведь многих раздражают ваши успехи и быстрое продвижение. Старайтесь не обращать внимание на тех, кто попадается на вашем пути.

Стрелец

Вас ожидают бешеные скорости, вы не успеваете ничего осознать, как пейзаж за окном снова меняется. Попадаются интересные люди, поступают невероятные предложения, и вы вечером оказываетесь там, где и не собирались быть.

Козерог

Велика вероятность забыть сегодня дома что-то важное или потерять ключи, документы или карточки, из-за чего вы будете чувствовать себя совсем плохо. Поэтому лучше быть крайне внимательными и трижды проверять наличие всех важных вещей и документов. Планируйте этот день с самого утра и используйте списки для контроля важных вещей.

Водолей

Засидевшись на одном месте, вы можете отправиться на поиски новых впечатлений, знаний или даже приключений. Вы знакомитесь с новыми людьми, которые приносят вам те самые новые эмоции и впечатления, в которых вы так нуждаетесь. Посетите новые места и занимайтесь активностями, которые расширят кругозор.

Рыбы

Вам захочется отправиться навстречу приключениям, почувствовать дух авантюризма, несмотря ни на какие условности, и постоянно нарушать чужие установки и правила. Словом, вы будете смелыми и довольно безрассудными. Но лучше сегодня избегать резких движений. Займитесь лучше творчеством или другими более спокойными занятиями.

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