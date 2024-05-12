С Днем матери 2024: лучшие картинки, открытки и смс

Во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. Это прекрасная возможность собраться за семейным столом и поздравить самых родных мам, в том числе тещу и свекровь со светлым праздником.

OBOZ.UA собрал самые искренние поздравления для "вторых" мам. Добрые и теплые слова подарят улыбку и хорошее настроение.

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Поздравляю вас с Днем матери! Пусть будут счастливы и радостны долгие годы жизни, пусть будет крепкое здоровье и достаток в доме. Желаю мирного неба, добрых эмоций, радостных встреч и теплых семейных вечеров. Пусть ваше материнское сердце всегда будет спокойным.

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Вы для меня стали второй мамой, спасибо за ваше понимание и вашу любовь. Я желаю вам долгих и счастливых лет, здоровья, довольства, радости, света и тепла. Пусть в вашем доме всегда будет мир и согласие.

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Милая теща, дорогая мама, с Днем матери вас. Желаю вам с радостью и счастьем проводить каждый день, желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения, желаю хороших идей и веселых праздников, желаю удачи в любом деле и большой удачи.

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Поздравляю с Днем матери! Желаю, чтобы в душе цвели сады и звучали счастливые песни, чтобы в сердце таилась вечная надежда и чистая любовь, чтобы вы для нас оставались доброй и любимой мамой, чтобы был долгим и счастливым ваш жизненный путь.

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Я поздравляю вас с Днем матери и хочу пожелать добра и блага, душевного тепла и света, мирного неба и удачи, крепкой любви родных и замечательных праздников, верных семейных традиций и счастливых событий, радостных воспоминаний и щедрых подарков судьбы. Пусть Ваша жизнь будет наполнена тёплыми встречами, веселыми праздниками, добрыми эмоциями и любовью родных.

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С Днем матери! Спасибо за прекрасного мужчину – вашего сына! Пусть материнское сердце будет спокойным, душа остается полной чашей любви, а свет глаз радует добротой, энергией, светом. Здоровья, счастья, уюта, гармонии, радости в мелочах, удачи, тепла.

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Дорогая свекровь, прекрасная мама, я поздравляю вас с Днем матери и хочу пожелать всегда дарить нам свою добрую улыбку, быть счастливой и сердцем, и душой. Желаю не болеть и не унывать, любить эту жизнь, а мы всегда будем рядом.

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Вітаю з Днем мами! Бажаю любові,

Здоров’я і всіх благ земних досхочу.

Щоб жили у мирі – на ділі й на слові

Добра наживали, щоб замість дощу

На обрії Вашому сонце світило –

Давало вам радість, наснагу і силу!

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Милая моя свекровь, поздравляю с Днем матери. Хочу вам пожелать, несмотря на годы и погоду за окном, всегда беречь в сердце материнскую любовь, оставаться прекрасной хозяйкой и прекрасной женщиной, давать мудрые советы близким и делиться с ними своей радостью, наполнять дом счастьем и изобилием.

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Вітаю свекруху, чудову людину,

Яка полюбила мене, як дитину.

Бажаю здоров’я і довгого віку,

Пливуть нехай радості повнії ріки.

Живіть у добрі, у любові взаємній,

Ви завжди для мене ласкава й приємна.

Я зичу привітно всіх благ у родині,

Щоб свято чудове вдалося вам нині!

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С Днем матери, моя вторая мамочка! Мне не хочется называть вас свекровью, потому что вы такая любящая и терпеливая, мудрая и ласковая! Спасибо за ваше добро и ласку! Желаю вам здоровья и долголетия!

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З Днем матері, мамо,

Прийміть Ви вітання!

Нехай будуть з Вами

Добро та кохання.

Ви в сина вкладали

Усі свої сили,

Плекали, кохали,

Бо він – Ваші крила.

Вам дякую щиро

Я за чоловіка.

Здоров`я і миру

Бажаю навіки!

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Вітаю Вас, мамо, з Днем матері щиро!

Радію, що є поміж нам довіра,

Пишаюся Вами як Ваша невістка:

Ви чуйна людина, Ви ідеалістка!

Здоров`я бажаю, кохання, турботи,

Щоб відпочивали частіш від роботи,

Завжди посміхалися щоб і раділи,

Цвіли, немов квітка, й життя Ви любили.

***

Дорогая свекровь, поздравляю Вас с Днем матери! В этот важный день я хочу пожелать Вам прекрасной жизни с приятными сюрпризами, с крепкими и искренними объятиями любимых людей. Вы прекрасная женщина, добрая и понимающая мама. Потому пусть Вам все удается. Пусть каждый день складывается так, как пожелает сердце.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как возник День матери и как его празднуют в разных странах.

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