С Днем матери 2024: лучшие картинки, открытки и смс
Во второе воскресенье мая украинцы отмечают День матери. Это прекрасная возможность собраться за семейным столом и поздравить самых родных мам, в том числе тещу и свекровь со светлым праздником.
OBOZ.UA собрал самые искренние поздравления для "вторых" мам. Добрые и теплые слова подарят улыбку и хорошее настроение.
***
Поздравляю вас с Днем матери! Пусть будут счастливы и радостны долгие годы жизни, пусть будет крепкое здоровье и достаток в доме. Желаю мирного неба, добрых эмоций, радостных встреч и теплых семейных вечеров. Пусть ваше материнское сердце всегда будет спокойным.
***
Вы для меня стали второй мамой, спасибо за ваше понимание и вашу любовь. Я желаю вам долгих и счастливых лет, здоровья, довольства, радости, света и тепла. Пусть в вашем доме всегда будет мир и согласие.
***
Милая теща, дорогая мама, с Днем матери вас. Желаю вам с радостью и счастьем проводить каждый день, желаю крепкого здоровья и прекрасного настроения, желаю хороших идей и веселых праздников, желаю удачи в любом деле и большой удачи.
***
Поздравляю с Днем матери! Желаю, чтобы в душе цвели сады и звучали счастливые песни, чтобы в сердце таилась вечная надежда и чистая любовь, чтобы вы для нас оставались доброй и любимой мамой, чтобы был долгим и счастливым ваш жизненный путь.
***
Я поздравляю вас с Днем матери и хочу пожелать добра и блага, душевного тепла и света, мирного неба и удачи, крепкой любви родных и замечательных праздников, верных семейных традиций и счастливых событий, радостных воспоминаний и щедрых подарков судьбы. Пусть Ваша жизнь будет наполнена тёплыми встречами, веселыми праздниками, добрыми эмоциями и любовью родных.
***
С Днем матери! Спасибо за прекрасного мужчину – вашего сына! Пусть материнское сердце будет спокойным, душа остается полной чашей любви, а свет глаз радует добротой, энергией, светом. Здоровья, счастья, уюта, гармонии, радости в мелочах, удачи, тепла.
***
Дорогая свекровь, прекрасная мама, я поздравляю вас с Днем матери и хочу пожелать всегда дарить нам свою добрую улыбку, быть счастливой и сердцем, и душой. Желаю не болеть и не унывать, любить эту жизнь, а мы всегда будем рядом.
***
Вітаю з Днем мами! Бажаю любові,
Здоров’я і всіх благ земних досхочу.
Щоб жили у мирі – на ділі й на слові
Добра наживали, щоб замість дощу
На обрії Вашому сонце світило –
Давало вам радість, наснагу і силу!
***
Милая моя свекровь, поздравляю с Днем матери. Хочу вам пожелать, несмотря на годы и погоду за окном, всегда беречь в сердце материнскую любовь, оставаться прекрасной хозяйкой и прекрасной женщиной, давать мудрые советы близким и делиться с ними своей радостью, наполнять дом счастьем и изобилием.
***
Вітаю свекруху, чудову людину,
Яка полюбила мене, як дитину.
Бажаю здоров’я і довгого віку,
Пливуть нехай радості повнії ріки.
Живіть у добрі, у любові взаємній,
Ви завжди для мене ласкава й приємна.
Я зичу привітно всіх благ у родині,
Щоб свято чудове вдалося вам нині!
***
С Днем матери, моя вторая мамочка! Мне не хочется называть вас свекровью, потому что вы такая любящая и терпеливая, мудрая и ласковая! Спасибо за ваше добро и ласку! Желаю вам здоровья и долголетия!
***
З Днем матері, мамо,
Прийміть Ви вітання!
Нехай будуть з Вами
Добро та кохання.
Ви в сина вкладали
Усі свої сили,
Плекали, кохали,
Бо він – Ваші крила.
Вам дякую щиро
Я за чоловіка.
Здоров`я і миру
Бажаю навіки!
***
Вітаю Вас, мамо, з Днем матері щиро!
Радію, що є поміж нам довіра,
Пишаюся Вами як Ваша невістка:
Ви чуйна людина, Ви ідеалістка!
Здоров`я бажаю, кохання, турботи,
Щоб відпочивали частіш від роботи,
Завжди посміхалися щоб і раділи,
Цвіли, немов квітка, й життя Ви любили.
***
Дорогая свекровь, поздравляю Вас с Днем матери! В этот важный день я хочу пожелать Вам прекрасной жизни с приятными сюрпризами, с крепкими и искренними объятиями любимых людей. Вы прекрасная женщина, добрая и понимающая мама. Потому пусть Вам все удается. Пусть каждый день складывается так, как пожелает сердце.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как возник День матери и как его празднуют в разных странах.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.