Поздравления с днем рождения для куме: открытки и стихи

Дружба, проверенная годами и испытаниями – настоящий дар в жизни. Следует ценить людей, которые всегда рядом, могут дать ценный совет и станут поддержкой в сложные моменты.

Кума – это не просто подруга, а и крестная мама ребенка. Обычно это человек, с которым связывает длительный период дружбы и много светлых воспоминаний о юности или детстве. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления для кумы по случаю дня рождения.

***

Якщо кума, то лиш така!

Красива, рідна, дорога.

Своїй кумі, найкращій в світі,

Бажаю ціле море квітів.

Бажаю щастя, миру і добра,

Подарунків, радості, тепла.

Бажаю кохання до світанку

І каву у ліжко кожного ранку.

Хай перлами любові доля осипає,

Дитячий сміх у домі хай лунає.

***

С днем рождения, кумушка! Желаю вечного счастья, неземной любви, радостных новостей, смелых и добрых поступков, подлинного везения и крепкого здоровья тебе и всей семье. Пусть каждый миг твоей жизни наполнен будет прекрасным настроением и волшебными ощущениями.

***

Дорогая подруга, я желаю тебе долголетия, женского счастья, любви, благополучия и поддержки важных людей. А когда все это будет, то и каждый день будет доставлять только удовольствие. Кума, желаю всегда держаться достойно. Желаю воплощать все свои мечты. Желаю находить возможности для достижения каждой цели. Желаю всегда оставаться таким красивым, веселым, добрым, открытым и замечательным человеком.

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Милая моя кумася, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю сплошного везения и счастья без границ. Желаю женственности, шарма, вдохновения, уверенности и обаяния. Кума, пусть твоя звездочка сияет ярко. Пусть сердце твое никогда не плачет. Пусть твоя красота никогда не угасает, а жизнь всегда будет полна радостей и сладких мгновений.

***

Дорогая кумушка! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена солнечным теплом, радостью и безграничным счастьем! Пусть твоя вера в искренность людей будет неоспорима, надежда на светлое будущее всегда сопровождает тебя, а любовь окружает тебя со всех сторон! Расцветай каждый день, как весна, и будь всегда успешной, здоровой, красивой и любимой!

***

Із днем народження, кума!

Щоби щаслива ти була,

А ще здорова й молода,

Щоб, як трояндочка, цвіла.

Кохання, ніжності й тепла,

Достатку, злагоди, добра.

Вітаю, кумонько моя!

Хай тебе любить вся сім’я!

***

Кумушка, ты – добрый, красивый и замечательный человек! Желаем очень крепкого здоровья, мира и согласия в семье. Пусть в твоей жизни все будет хорошо. Материального и духовного богатства, да благословляет Господь на богатую жизнь, страстную любовь и здоровых и веселых детишек. Пусть поет сердце и радуется душа! Будь счастлива!

***

З днем народження, кума,

Щастя зичу я сповна!

У твоєму хай житті

Будуть добрі, світлі дні.

Щоб коханий поруч був,

Подарунки не забув,

На роботі – цінували

І завжди преміювали.

Ще бажаю я наснаги,

Долі доброї, уваги.

Мрії хай твої здійсняться,

Радощі хай не скінчаться!

***

Кума, рідненька та прекрасна,

Я від душі бажаю щастя,

Краси, здоров’я та любові,

Легкої, впевненої долі!

Завжди палай душею, серцем,

Відкрий назустріч щастю дверці.

Живи усміхнено, красиво

Та завжди-завжди будь щаслива!

***

Кумась дорогая, с днем рождения! Прежде всего желаю тебе самого ценного сокровища – крепкого здоровья. Пусть счастье наполняет твои дни яркими цветами. Желаю, чтобы твоя жизнь была переполнена любовью, которая дает смысл каждому дню. С праздником тебя, кума! C Днем рождения!

***

Кумасю рідна наша, мила,

Ми з днем народження тебе,

Вітаємо сердечно, щиро,

І дуже любимо тебе!

Бажаємо тобі здоров’я

Міцного, дужого на вік,

Щоб все завжди було чудово,

Кохав би рідний чоловік!

Щоб в хаті все було, що треба,

Достаток, настрій і тепло,

Щоб в мріях досягала неба,

І мала від людей добро!

***

З днем народження, кума!

Все, що хочеш ти сама,

Доля хай тобі дарує,

Хай життя твоє вирує.

Кожен день цікавим буде:

Гарні звістки, добрі люди.

Хай частіш свята веселі

Будуть у твоїй оселі!

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления с днем рождения кума.

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