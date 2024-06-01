Праздничный макияж для женщин 50+: лайфхаки, если совсем нет времени

Важно корректировать ежедневный уход, учитывая возрастные особенности кожи. Средства, которые были оптимальными в 30 лет, могут потерять эффективность в 50+. В первую очередь дело в обезвоживании – с возрастом коже требуется большее увлажнение и более тщательный уход.

Праздничный макияж – особый случай продемонстрировать свою индивидуальность. Визажисты рассказали, как сделать эффектный макияж на торжественное событие, если совсем нет времени посетить салон красоты.

Макияж обладает невероятной способностью повышать уверенность и самооценку. Почему бы не воспользоваться торжественным событием как прекрасной возможностью обновить свою рутину макияжа, усовершенствовать технику нанесения и получить бесчисленное количество комплиментов за идеальный внешний вид?

Шаг 1

Всегда делайте макияж при естественном освещении – это предотвратит нанесение слишком плотного покрытия и поможет создать эффект сияющей кожи. Инвестируйте в качественный увлажняющий крем и хороший праймер, чтобы смягчить и минимизировать тонкие морщинки, а также обеспечить долговечность макияжа.

Шаг 2

Сделайте один яркий акцент. Это может быть темно-вишневый оттенок помады или насыщенные тени и идеальные стрелки на веках. Выберите матовый оттенок вашего любимого цвета (голубой, зеленый или лиловый) и добавьте его на веки. Более темный оттенок следует нанести поближе к складке и смешать с цветом контура.

Шаг 3

Не забудьте уравновесить макияж глаз правильным подчеркиванием бровей. Естественно изогнутая бровая идеальной длины достигает высокой точки в нужном месте и может сделать лицо более гармоничным.

Бровь должна идти вверх от внутреннего угла глаза, постепенно поднимаясь вдоль надбровной кости в высокой точке, а затем плавно опускаться к наружному уголку глаза. Плохо прорисованные, неухоженные или чрезмерно выщипанные брови могут визуально придать возраст, делая взгляд тяжелым и уставшим.

Шаг 4

Можно завершить образ, добавив золотистого или серебристого блеска (в зависимости от того, теплый или холодный ваш подтон кожи) на скулах и зоне декольте.

Помните, что дело не в том, чтобы проводить часы перед зеркалом, а в том, чтобы чувствовать себя прекрасно и наслаждаться праздником.

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