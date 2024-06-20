Праздник летнего солнцестояния: какое сакральное значение и какие народы отмечают

Летнее солнцестояние – один из самых важных и древних праздников во многих культурах мира. Это день, когда Солнце достигает самой высокой точки на небосводе и дарит нам самый длинный день в году.

На протяжении многих веков люди наделяли необычные астрономические явления смыслом и проводили во время праздничные обряды и ритуалы. О том, как солнцестояние отмечают разные народы, подробнее рассказывает OBOZ.UA.

Когда солнцестояние в 2024 году

Летнее солнцестояние считается началом астрономического лета в северном полушарии и зимой в южном. В этом году оно придется на 20 июня. Солнце встанет в 4:46 и зайдет в 21:13, поэтому продолжительность дня составит 16 часов 27 минут.

Солнцестояние в мире

Такое астрономическое явление, как летнее солнцестояние, хорошо известно жителям Европы еще со времен неолита, когда возникают первые мегалитические обсерватории вроде Стоунхенджу. Они преследовали цель точно определить день, когда Солнце будет находиться в самой высокой точке. Похожие сооружения, например, выложенные камнями круги-кромлехи, есть и в Украине.

Каждый народ наделял день летнего солнцестояния особым значением и праздновал его. Его основными традициями и элементами во многих культурах стали сбор разнотравья, разложение костра, купание и магические ритуалы, верования. То, что игры и обряды в разных культурах совпадают, свидетельствует о давнем происхождении праздника от общего индоевропейского корня.

Украина, восточные и западные славяне

День летнего солнцестояния имел особое значение для древнейших украинцев. С приходом христианства оно получило название Ивнна Купала и стало связанным с днем рождения Предтечи Иоанна Крестителя.

Восточные славяне на востоке Польши и на юге Литвы праздник также отмечают Ивана Купала.

Латвия

В Латвии традиционный ежегодный латвийский праздник в честь летнего солнцестояния под названием Лиго. Он отмечается в ночь с 23 на 24 июня. Важным в процессе празднования Лиго использование растений в декоративных, лечебных и других целях. Также латыши плетут венки, прыгают через костер, ищут цвет папоротника и поют традиционные песни.

Эстония

В Эстонии праздник, посвященный летнему солнцестоянию, называется Яанипяев и совпадает с празднованием дня победы в Венденской битве над Балтийским ландесвером, памяти и борьбы всех эстонцев и дня Святого Иоанна.

Финляндия

У финнов и ингерманландцев праздник называется Юханнусом. Он произошел от имени Иоанна Крестителя. С 1955 года он отмечается в первую субботу после 19 июня. Во время празднования принято украшать дом, лодку и другие места собрания людей ветками березы и жечь большой костер.

Швеция

С 1953 года в Швеции есть праздник "середины лета". Он, равно как и у финнов, отмечается в первую субботу после 19 июня. Основные торжества у шведов проходят в канун праздника.

Португалия

В Португалии день летнего солнцестояния отмечается как праздник святого Иоанна. Местные католики также верят в очистительную силу костров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда Ивана Купала в 2024 году и изменилась ли дата.

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