Приготовьтесь к капризной неделе: гороскоп Таро для всех знаков зодиака до 18 августа

Карты Таро и астрология – мощные инструменты для исследования граней своей личности. Также они помогают принимать обдуманные решения и лучше ориентироваться в жизни.

Приготовьтесь к интересным вызовам и возможностям. Хотя астрологи и тарологи отмечают, что неделя с 12 августа будет капризной, ее энергию можно использовать себе на пользу.

Овен

Тройка пентаклей

Эта неделя сделает большой акцент на сотрудничестве и взаимодействии с другими. Карта Тройка пентаклей напоминает, что в команде вы сможете добиться гораздо большего, чем в одиночку. Уделите внимание друзьям и коллегам, поскольку именно они могут стать ключом к вашему успеху. Не забудьте проверить, кто действительно ваш союзник, а кто только играет роль. Откройтесь новым знакомствам, они могут принести новые возможности для сотрудничества.

Телец

Пятерка жезлов

Будьте готовы к тому, что не все вокруг желают вам удачи. Пятерка жезлов указывает на возможные конфликты и происки. Важно оставаться бдительными и сохранять ясность разума. Эта неделя также требует от вас укрепления внутренней силы. Не допускайте, чтобы сомнения или страхи помешали вам на пути к успеху. Помните, что вы достойны победы, и именно поэтому другие могут пытаться помешать вам.

Близнецы

Восьмерка пентаклей

Эта неделя станет испытанием на терпение и настойчивость. Восьмерка пентаклей призывает вас довериться процессу и продолжать работать над своими целями. Большие мечты не сбываются за один день, поэтому не стоит торопиться. Следуйте своему плану и впоследствии вы увидите плоды своего труда.

Рак

Семерка пентаклей

Семерка пентаклей напоминает, что успех приходит с опытом. Не стесняйтесь быть новичком – каждый великий мастер когда-то начинал с нуля. Дайте себе время на развитие и вы увидите, как ваши возможности постепенно растут. Если вам тяжело сосредоточиться, попробуйте вести дневник, где вы сможете записывать свои мысли и планы. Это поможет вам лучше понять свой путь и то, куда вы хотите двигаться дальше.

Лев

Десятка кубков

Эта неделя обещает вам множество радости и успехов. Десятка кубков – это символ гармонии и удовольствия. Проведите время с близкими людьми и разделите с ними свои радости. Ваша энергия будет заразна и это позволит вам создать атмосферу единения и поддержки.

Дева

Туз пентаклей

На этой неделе вас ждут новые возможности, которые могут значительно изменить вашу жизнь. Туз пентаклей символизирует начало пути достижения мечты. Не бойтесь сделать первый шаг, даже если он кажется рискованным или несовершенным. Доверьтесь своим желаниям и используйте эту волшебную энергию для воплощения своих замыслов. Если вы еще не определились с тем, чего хотите, эта неделя – идеальное время, чтобы сформулировать свои цели.

Весы

Императрица

Вас ожидает отличная неделя, полная возможностей. Императрица, карта вашей недели, принесет вам благословение и поддержку Венеры – вашей планетарной покровительницы. Вы будете сиять природной красотой и уверенностью, а возможности сами придут к вам.

Скорпион

Влюбленные

Карта Влюбленных на этой неделе предвещает важные выборы. Эти решения могут изменить вашу жизнь к лучшему или, наоборот, привести к нежелательным последствиям. Если вы ищете любовь или значимые отношения, эта карта может быть знаком, что ваш путь близится к концу. Уделите время медитации, чтобы лучше понять, что именно вам нужно и куда вы хотите двигаться дальше.

Стрелец

Четверка жезлов

Эта неделя станет для вас временем празднований и побед. Четверка жезлов символизирует успешное завершение важного дела и стабильность. Хотя путь будет продолжаться, остановитесь на мгновение, чтобы насладиться достигнутым. Это поможет вам сберечь положительную энергию и подготовиться к новым вызовам.

Козерог

Пятерка пентаклей

На этой неделе следует быть осторожными с финансами. Пятерка пентаклей предостерегает о возможных потерях и проблемах с ресурсами. Избегайте вредных привычек и рискованных дел, которые могут привести к негативным последствиям. Помните, что контроль и воздержание помогут избежать неприятностей.

Водолей

Восьмерка пентаклей

На этой неделе вам следует признать свой внутренний потенциал. Восьмерка пентаклей призывает вас не сравнивать себя с другими и не сомневаться в своих способностях. Вы – мастер в своем деле, поэтому важно продолжать развиваться, независимо от того, признают ли это другие. Ваша вера в себя поможет вам добиться новых высот.

Рыбы

Семерка кубков

Эта неделя открывает перед вами множество возможностей. Семерка кубков символизирует богатый потенциал и напоминает, что вы способны добиться всего, чего хотите. Однако, чтобы прийти к успеху, вам следует сосредоточиться на одной цели за раз. Выберите то, что вам больше всего по душе, и вкладывайте в это свою энергию. Затем постепенно переходите к следующей цели.

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