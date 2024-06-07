Приготовьтесь противостоять вызовам: какие препятствия в июне ждут каждого знака зодиака

Жизнь – это постоянные черные и белые полосы, приливы и отливы, успехи и трудности. Астрологи говорят, что в июне каждый знак зодиака ждут определенные вызовы, которые будут проверять на мужество и выносливость.

Согласно прогнозу, главное – это принять как взлеты, так и падения. Когда Солнце путешествует сквозь многогранный знак Близнецов, глубокий интерес пронизывает воздух, поощряя быть гибкими и выносливыми, исследуя бескрайние горизонты.

Овен

Ваша задача в июне состоит в том, чтобы найти здоровый баланс между уровнем самоуверенности и желанием сотрудничать с окружающими. С вашей правящей планетой, Марсом, вы можете почувствовать себя более озабоченными и нервными, чем обычно. Астрологи призывают набраться терпения. Нет ничего дурного в том, чтоб отстаивать свои потребности, если вы помните о других в этом процессе.

Телец

В начале июня вас ждут проблемы или разочарование. Сезон Близнецов принесет вам только лишние заботы и хлопоты. Огненный Марс также дебютирует в вашем знаке 9 июня. Несмотря на то, что у вас будет больше энергии и энтузиазма для достижения своих целей, вы также станете нерешительными, когда нужно будет принять окончательное решение.

Близнецы

Придется принимать решение, пытаясь справиться со всеми своими рассеянными мыслями. Сезон ваших дней рождений чрезвычайно быстр и полон возможностей, но это делает вас еще более беспокойными и неуверенными. Важно, чтобы вы практиковали внимательность и придали приоритет саморефлексии.

Рак

Установление личных границ будет являться ключевой темой месяца. Астрологические аспекты повлияют на ваш 12-й дом исцеления и бессознательных шаблонов, сделав вас еще более восприимчивыми к негативу. Меркурий и Венера войдут в ваш знак 17 июня, но полнолуние в Козероге 21 июня может принести эмоциональные проблемы, особенно в ваших отношениях.

Лев

Июнь будет месяцем самоанализа. Это особенно ощутимо при переходе Меркурия и Венеры в знак Рака 17 июня. Глубоко укоренившиеся эмоции, вероятно, снова выплывут на поверхность. Будут важные разговоры с партнером и глубокие осознания.

Дева

Ваше наибольшее препятствие в июне связано с балансом между работой и личной жизнью. Это особенно важно в начале месяца, поскольку четыре-пять планет будут проходить через ваш 10-й дом карьеры и репутации. Сбалансировать профессиональные обязанности по личным потребностям может оказаться сложно, поэтому важно установить границы и расставить приоритеты.

Весы

Желание получить то, что принадлежит вам может противоречить потребности сдерживать свои эмоции. Поскольку 9 июня Марс проходит через ваш восьмой дом близости и общих ресурсов, борьба за власть и невысказанные конфликты могут внезапно стать главным вопросом. Этот период требует дипломатии и терпения, поэтому сделайте все возможное, чтобы гармонизировать ситуацию.

Скорпион

Избегать ненужных конфликтов – ваша основная задача в этом месяце. В конце концов, с вашим традиционным управляющим, Марсом, проходящим через ваш седьмой дом отношений, вы больше склонны вступать в споры, чем находить компромисс. Важно проявить сочувствие и понимание.

Стрелец

Могут внезапно возникнуть семейные и финансовые проблемы, что заставит вас поставить на первое место чувство безопасности. Вы будете искать стабильность, однако ситуация будет очень шаткой. Вызовы в вашей личной жизни могут усилиться во время полнолуния в Козероге 21 июня и ретроградного Сатурна 29 июня.

Козерог

Придется искать пути выхода из стрессовых ситуаций. Позаботьтесь о здоровье, отладьте ежедневные привычки. Эмоции разразятся во время полнолуния в вашем знаке 21 июня, оставляя у вас чувство конфликта между необходимостью сбалансировать профессиональные обязанности с личными потребностями. Не стесняйтесь полагаться на поддержку близких.

Водолей

В июне ваше желание самовыражения и активного отдыха может противоречить вашим обязанностям. Например, после перехода Марса в Тельца 9 июня темы, связанные с домом и семьей, возобладают, что может одновременно препятствовать вашим творческим поискам. Сатурн будет ретроградным в вашем финансовом секторе 29 июня, побуждая вас пересмотреть свои ценности и приоритеты.

Рыбы

Может быть, у вас не будет настроения общаться в июне, но придется брать на себя роль лидера в переговорах. Марс в Тельце может вызвать чувство разочарования, особенно если вы чувствуете, что ваши идеи и мысли не услышаны и не оценены окружающими. Главное – найти способы эффективной коммуникации, не вызывая ненужных споров.

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