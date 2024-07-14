Приносит деньги и успех: названа счастливая цифра для каждого знака зодиака

Поклонники астрологии и нумерологии уверены, что каждый знак зодиака имеет свою цифру успеха. Цифры могут определять черты характера, способности и даже жизненный путь.

Астрологи предлагают проверить счастливые числа своего знака зодиака и узнать их значение. Стрельцам, например, энергетически соответствует энергия тройки, а Львы, управляемые Солнцем, имеют счастливую цифру 1.

Лев

Счастливая цифра для Льва – 1, что указывает на индивидуализм этого знака. Именно Солнце управляет Львом, наделяя смелостью, силой и выносливостью. Львы открыто выражают свои взгляды. Это сильные и амбициозные люди с лидерскими качествами, вызывающие восторг в окружении.

Рак

Раками управляет Луна, соответствующая счастливому числу 2. Это коммуникабельные и очень эмпатичные люди, подчиняющие всю свою жизнь отношениям с другими. Человек со счастливой цифрой 2 будет верным другом и прекрасным партнером. Раки верят в доброту человека, открыты другим людям и часто помогают им. Ракам свойственна почти детская наивность.

Стрелец

Счастливая цифра Стрельцов – 3. Эти люди отличаются спонтанностью. Стрелец живет в гармонии, то есть в единстве тела, души и разума. Он заботится обо всех этих аспектах. Люди со счастливой цифрой 3 быстро теряют энтузиазм в своих действиях, невзирая на идеалистические мотивы. Это происходит, когда они берут на себя слишком много задач. Они быстро передают свою энергию на другие дела, оставляя их незавершенными.

Водолей

Счастливая цифра для Водолеев – 4. Она приносит много инновационных идей. Водолеям свойственны трудолюбие и настойчивость в достижении цели. Люди-четверки лояльны, ответственны и рассудительны. Их настойчивость позволяет добиться вожделенного успеха.

Близнецы и Девы

Планета Близнецов и Дев – Меркурий. Они имеют и общую нумерологическую цифру судьбы – это 5. Пятерка характеризуется интеллектом, острым умом и способностью решать проблемы. Эта цифра дает Близнецам энергию в действии, а Деву наделяет способностью логически мыслить и избегать ошибок. Пятерки очень нервничают, особенно когда их планы проваливаются. Они склонны убегать от проблем.

Тельцы и Весы

Счастливая цифра для Тельцов и Весов – 6, что соответствует их зодиакальной управляющей Венере. Люди этих знаков зодиака ценят свою жизнь и ищут красоты в окружении. Телец и Весы умеют расставлять приоритеты в жизни. Это настоящие романтики, находящие удовольствие в отношениях. Если они не удовлетворяют свою потребность в отношениях, становятся меланхоликами и теряют жизненную энергию.

Рыбы

Счастливая цифра Рыб – 7, соответствующая мечтам, истине и глубине. Рыбы – очень мечтательные люди, часто поддающиеся внутренним мыслям о потустороннем. Они не социальные бабочки, а настоящие индивидуалисты. Они тяжело устанавливают новые контакты и остаются загадкой для ближайшего окружения.

Козерог

Счастливая цифра для Козерога – 8, что побуждает достигать успеха упорным трудом и не опускать руки даже в сложных ситуациях. Козероги хотят реализации как в материальной, так и в семейной жизни. Люди-восьмерки очень трудолюбивые, непоколебимые, целеустремленные и ответственные.

Овен и Скорпион

Планета Марс является эквивалентом счастливой цифры 9, которую астрологи присваивают Овнам и Скорпионам. Главные черты нумерологических девяток – альтруизм, отзывчивость и доброта. Овны и Скорпионы отзывчивы, заботятся о других и охотно организуют помощь. Забота о других заставляет Овнов и Скорпионов слишком верить людям и подвергаться попыткам манипулирования.

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