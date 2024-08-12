Прислушайтесь к своему сердцу: гороскоп любви до 18 августа для всех знаков зодиака

С 12 по 18 августа все знаки зодиака ощутят влияние ретроградного Меркурия. Венера научит слушать голос сердца и не скрывать искренние чувства. Ретроградные транзиты Венеры и Меркурия в Деве повлияют на начало недели.

Как управляющий Девы, Меркурий даст влюбленным и тем, кто ищет романтики, способность отличить правду от лжи и действовать быстро при принятии решений. Венера больше заботится о проявлении любви через служение и поступки. Астрологи говорят, что некоторым знакам на этой неделе светит встреча с настоящей любовью.

Овен

Следует сделать шаг назад и оценить, чего вы действительно хотите. Сейчас не время бежать сломя голову в новые приключения – это не принесет вам того, чего действительно жаждет ваша душа. Итак, спросите себя, чего вы хотите в отношениях, и попытайтесь найти ответ с помощью самоанализа, искренних разговоров и ведению дневника.

Телец

Энергия этой недели заключается в познании себя и своих корней. Пора пожинать жизненные уроки, которые вы усвоили. Ваша любовь расцветет и засияет, когда вы примете свою подлинность и определите свои ценности. Это также позволит вам быстрее справиться с красными флажками и не обвинить себя из-за плохих поступков бывших.

Близнецы

Энергия любви на этой неделе связана с вашими сокровенными желаниями. Если вы четко знаете, чего хотите, то быстро это получите. Но если ответ туманный, пора узнать, что у вас на сердце. Только тогда вы сможете прикоснуться к этой магии проявления и направить ее туда, где она вам больше всего поможет.

Рак

Вас ждет неделя покоя, саморефлексий и осознаний. Выбирайте то, что вы хотите и позвольте космическим силам исполнить ваши мечты. В настоящее время вам также рекомендуется радикально подойти к уходу за собой. Позаботьтесь о здоровье и самочувствии. При необходимости обратитесь к врачу.

Лев

Важно проявить терпение. Доверьтесь себе и своим желаниям, и вы почувствуете красоту любви. Интуитивные подсказки здесь ключевые, особенно если вы находитесь в отношениях и собираетесь проводить время с семьей партнера. Общий ужин – это отличный способ наладить ваши отношения и работать вместе для достижения результата.

Дева

Вы будете искать в любви чего-то большего, чем просто эмоционального утешение и физическое удовольствие. Вам нужна интеллектуальная близость. Одинокие Девы могут встретить того, с кем будет интересно поговорить обо всем на свете. Это будет очень многообещающее знакомство.

Весы

Вы хотите побыть наедине или просто наслаждаться общением с друзьями или выполнением личных проектов. Учитесь, идите к цели и поступайте так, как подсказывает вам сердце. Вас также поощряют высказывать свое мнение и не учитывать скептиков. Подлинная совместимость проявляется, когда люди решаются быть настоящими собой. Доверьтесь своему партнеру.

Скорпион

Энергия любви для вас на этой неделе состоит в том, чтобы знать, чего вы хотите, и не бояться подводить границы относительно раздражающих вас вещей, вызывающих отвращение или возмущают. Настоящая любовь всегда создает лучшую среду для роста, разговоров и вдохновения. Стройте планы на свое романтическое будущее, даже если это сейчас кажется смешным.

Стрелец

Важно знать, чего хочет ваше сердце, а затем быть смелым в достижении цели. Если вы одиноки, это сообщение более актуально для вас. Но тем, кто находится в отношениях, рекомендуется отказаться от склонностей угождать людям и настроиться на личные стремления.

Козерог

Неделя принесет восхищение веселыми хобби, новые проекты, общение, знакомства и открытия. Поэтому откройте себя любви и наблюдайте, как вселенная создает для вас что-нибудь прекрасное. Это очень благоприятный период для познания, расширения горизонтов и интересных поездок.

Водолей

Будьте осторожны. Бывшие могут попытаться вернуться (в конце концов это ретроградный Меркурий!), а члены семьи могут попытаться заставить вас подстраиваться под определенные решения, не соответствующие вашим ценностям. Вы должны установить здоровые пределы. Ничего хорошего не может выйти из нарушенного личного пространства.

Рыбы

Вам нужно отдохнуть от всех хлопот. Идеально было бы отправиться на природу или на какой-нибудь летний фестиваль, где есть вкусная еда, музыка и веселье. Просто не забывайте также проверять свою интуицию. Если она попросит вас набрать номер, доверьтесь этому пониманию. Если требует от вас быть смелым и открытым – уверенно идите на риск. Иногда бросить себе вызов с помощью таких действий – единственный способ стать сильнее и увереннее.

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