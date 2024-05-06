Простое ежедневное действие на кухне облегчит уборку: совет, который пригодится каждому

Кухня – самая задействованная зона в доме. С одной стороны это приводит к тому, что убираем мы ее гораздо чаще, чем, скажем, спальню. С другой – более важными становятся рутинные ежедневные действия по поддержанию чистоты кухонного пространства.

Эксперты по чистоте называют одно действие, которое поможет поддерживать кухню в идеальном состоянии. Как выяснил OBOZ.UA, речь идет о сухой уборке – прежде всего подметании.

Почему важно подметать на кухне

Именно от того, как чисто будет на полу кухни, зависит, заведутся ли в доме вредители – тараканы или муравьи. Если не убирать вовремя, им не придется карабкаться на высокие поверхности в поисках пищи. Вкусные крошки будут ждать их прямо на полу. Особенно это актуально для частных домов, куда такие насекомые попадают прямо с улицы.

К тому же своевременная сухая уборка помогает поддерживать пол в чистоте между мытьем. Крошки не втаптываются в покрытие, поэтому влажный уход за ним будет легче и быстрее.

Когда лучше подметать кухню

Эксперты говорят, что подметание должно стать завершающим этапом вечернего наведения порядка. Начните с мытья посуды, далее протрите столешницы и наконец позаботьтесь о поле. Делать это вечером важно еще и потому, что насекомые-вредители нередко являются ночными созданиями. Особенно это касается тараканов. Пока вы будете отдыхать, они будут проводить ревизию вашей кухни на предмет пропитания. А в убранном помещении добывать пищу станет гораздо сложнее для них.

Как приучить себя подметать на кухне

Лучшим напоминанием о необходимости убрать пол на кухне станет размещение метлы где-нибудь в зоне обзора. Эксперты советуют держать ее на настенных подвесах. Тогда ваш взгляд будет цепляться за нее и вы точно не забудете о вечернем подметании.

Еще один хороший способ – это приобрести новую качественную метлу. Вы можете быть удивлены тем, насколько лучше она собирает грязь. И вам станет приятнее использовать ее регулярно.

Также можно ввести график уборки, распределив эту обязанность между всеми членами семьи. Или вообще снять этот вопрос, приобретя робот-пылесос. Такой гаджет вполне успешно справляется именно с ежедневной очисткой полов. И он даже более эффективен в очищении углов и сборе совсем мелкой грязи. Но тогда придется не забывать вовремя опорожнять его мусорный контейнер.

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