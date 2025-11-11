УкраїнськаУКР
Путин применяет магию против Украины? Это не может быть простым совпадением

Исследователи периода Третьего рейха уделяли большое внимание изучению мифов и попыткам "имитировать", "проигрывать" эти мифы в социальном пространстве, чтобы укрепить свою власть, опираясь на память мифологических сюжетов в коллективном бессознательном. Так, например, центральный зал в замке Вевельсбург, где собирались высшие чины СС, был украшен рисунком "черное солнце" из 12 черных молний, которые должны были перекликаться с рассказами о 12 апостолах, 12 знаках зодиака и 12 рыцарях круглого стола короля Артура.

Видно, что современное руководство кремля все же читает архивы "Анненербе" и пытается повторить их "числовые игры".

Речь идет о числе 24. Древние цивилизации делили день на 12 часов и ночь также на 12 часов. Итого 24. Число 24 – это заявка на контроль над всеми часами в течение суток. В видении Иоанна Богослова 24 мудрые старцы в тиарах окружают божественный престол.

Кремлевский диктатор назначил 24 своих родственника на значительные государственные должности, о чем писали даже очень весомые мировые издания, в частности ВВС. Это попытка воздействия на коллективное бессознательное с заявкой на власть "магическим числом 24". Как утверждение, что он якобы управляет временем и поэтому все должны уважать его власть. Расширение власти кремлевский диктатор, конечно, не получит, но мы видим попытку "проиграть миф", как это когда-то делали высшие офицеры СС.

И это уже не впервые. В 2022 году кремлевский диктатор подарил 9 колец президентам стран СНГ, имитируя сюжет саги писателя Джона Толкиена "Властелин Колец", за что получил в мировой прессе прозвище "Саурон всея Руси" и "Властелин конца". Это также была заявка на власть над людьми.

Также россияне отправили в 8 иностранных представительств пакеты, в которых были вырваны глаза животных. Восемь - это также попытка играть в магию чисел, потому что число 8 и восьмилучевая звезда во многих духовных течениях мира является символом Абсолюта, и, видимо, это была попытка инициировать потерю украинскими дипломатами защиты небесных сил. Но это им также не удалось. Об этом я писал в 2022 году.

Но и это еще не все. С 2023 по 2025 год враг обстреливал Украину "магическим" числом дронов или ракет. Больше всего случаев – это 33 или 36 дронов. Реже 48 и 64. Представители телеканалов уже задавали мне много вопросов об одинаковых числах в количествах дронов, задействованных в воздушных атаках, потому что повторы чисел явно отслеживаются.

Число 33 означает "ключ к мудрости", у человека есть 33 позвонка. 36 – это половина от магического числа 72 (в древности на Ближнем Востоке считали, что существует 72 надянголы), большинство оракулов вмещает в себе 36 карт или символов. 48 в древних духовных учениях число человека, а 64 клетки – это классическая шахматная доска, на которой разные силы могут играть судьбой мира.

Кстати, в такие же числовые игры "игрался" и рейх, но тогда это было количество самолетов, снарядов или авиабомб. Теперь враг делает "кальку" с рейха, перенося попытки изменить события в свою пользу на число дронов и ракет. Но, как и тогда, у них ничего не получится, потому что космические силы не подчиняются людям, которые играют в демонические игры против человечества.

Мы будем продолжать отслеживать попытки использования врагом различных "магических" технологий, потому что те примеры, о которых мы сообщили, далеко не все.

