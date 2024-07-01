Пять знаков ждет невероятно счастливая неделя: гороскоп на начало июля

Период с 1 по 7 июля принесет множество положительных эмоций и хороших новостей. Пять знаков зодиака особенно выигрывают от этого космического воздействия – небесные транзиты поощряют их быть более активными и продуктивными.

На этой неделе состоится несколько важных астрологических транзитов. 2 июля начнется ретроградный ход Нептуна в Рыбах, а Меркурий войдет в знак Льва – это подарит прилив вдохновения и жажду самовыражения. Новолуние в Раке 5 июля также принесет положительное космическое влияние. Астрологи советуют приготовиться к счастливым переменам.

Овен

Посвятите неделю подлинности и признанию своей внутренней силы. Не позволяйте никому создавать стереотипы о вас как о слабых или неспособных коллегах. Руководство может не видеть вашего подлинного потенциала.

Продумайте путь вперед. Вероятно, придется оставить определенные проекты или дела, если токсическое влияние коллектива станет чрезмерным.

Телец

Энергия на этой неделе поощряет вас взять собственную жизнь под контроль и прямо противостоять вызовам. В первой половине недели вы будете сиять в толпе и сможете добиться успеха на переговорах.

Однако вторая половина требует расслабления и замедления. Ставя на первое место заботу и любовь к себе, вы получите уверенность и силу, столь необходимые для будущего успеха.

Лев

Следующие несколько дней будут наполнены невероятными моментами и счастливыми совпадениями. Первая половина недели побуждает вас проявить уверенность. Сейчас не время отступать. Вероятно, вы будете активно доказывать свою точку зрения – и будете в выигрыше.

Вторая половина недели будет насыщена весельем, путешествиями, а возможно даже новыми приключениями. Одинокие Львы могут встретить настоящую любовь. Это также благоприятное время для помолвки или брака.

Дева

Перед вами открываются новые возможности, но только от вас зависит, готовы ли вы перевернуть определенную страницу в жизни.

Первая часть недели побуждает к прояснению своих желаний. Не все, что кажется веселым и привлекательным, обязательно может отвечать вашим потребностям. Во второй половине недели у вас будет больше возможностей и времени, чтобы позаботиться о себе. Сосредоточьтесь на своем здоровье.

Козерог

Не спешите впадать в депрессию – еще ничего не потеряно. Вероятно, придется чем-нибудь пожертвовать, чтобы достичь своих целей и реализовать мечты. Определите свои настоящие приоритеты и сосредоточьтесь на них.

Во второй половине недели вы окажетесь на развилке, поэтому придется принять важные решения. Избегайте импульсивных выборов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что некоторые знаки зодиака начнут новую главу в жизни уже этим летом.

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