Разгадает только один человек из двадцати: хитрая математическая головоломка

Одни из самых сложных и полезных задач в мире – это математические головоломки. Они заставляют работать мозг по полной.

Однако некоторые из них настолько сложны, что могут поставить в тупик даже самых умных математиков. Такой задачей поделился Jagran Josh.

Посмотрите на примеры и попробуйте найти математическое значение банана, пальмы и обезьяны за 19 секунд.

Математика – это не просто набор цифр, формул и уравнений. Это фундаментальная наука, лежащая в основе всех естественных и технических дисциплин и процессов.

Кроме того, что математика была и остается ключевым инструментом для понимания мира вокруг нас, она еще и оказывает большое влияние на человеческое мышление.

Эта наука помогает развивать аналитическое мышление, учит нас разбивать сложные вопросы на более простые компоненты, оценивать варианты и искать оптимальные решения. Она учит людей критически оценивать информацию, делать точные выводы и решать сложные задачи.

Именно поэтому следует время от времени бросать вызов своему разуму интересными математическими головоломками и примерами. Если делать это регулярно, вы обязательно заметите, что начать лучше справляться с повседневными и рабочими задачами.

Решение

Если вы справились с математической головоломкой, предлагаем посмотреть на один из вариантов ее решения и сравнить ответы.

Для начала пусть обезьяна обозначается буквой А, банан – буквой Б, а пальма – В.

Получились такие уравнения:

А+А=6;

Б-А=13;

Б+В=20;

А+В=7.

Следовательно, если А+А=6, то 2А=6, А=62, А=3.

Учитывая это и то, что А+В=7, можно сделать вывод, что В=4.

А поскольку Б-3=13, а Б+4=20 становится понятно, что Б=16.

Правильный ответ

Обезьяна = 3, Банан = 16, Пальма = 4.

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