Разгадает только один человек из двадцати: хитрая математическая головоломка
Одни из самых сложных и полезных задач в мире – это математические головоломки. Они заставляют работать мозг по полной.
Однако некоторые из них настолько сложны, что могут поставить в тупик даже самых умных математиков. Такой задачей поделился Jagran Josh.
Посмотрите на примеры и попробуйте найти математическое значение банана, пальмы и обезьяны за 19 секунд.
Математика – это не просто набор цифр, формул и уравнений. Это фундаментальная наука, лежащая в основе всех естественных и технических дисциплин и процессов.
Кроме того, что математика была и остается ключевым инструментом для понимания мира вокруг нас, она еще и оказывает большое влияние на человеческое мышление.
Эта наука помогает развивать аналитическое мышление, учит нас разбивать сложные вопросы на более простые компоненты, оценивать варианты и искать оптимальные решения. Она учит людей критически оценивать информацию, делать точные выводы и решать сложные задачи.
Именно поэтому следует время от времени бросать вызов своему разуму интересными математическими головоломками и примерами. Если делать это регулярно, вы обязательно заметите, что начать лучше справляться с повседневными и рабочими задачами.
Решение
Если вы справились с математической головоломкой, предлагаем посмотреть на один из вариантов ее решения и сравнить ответы.
Для начала пусть обезьяна обозначается буквой А, банан – буквой Б, а пальма – В.
Получились такие уравнения:
- А+А=6;
- Б-А=13;
- Б+В=20;
- А+В=7.
Следовательно, если А+А=6, то 2А=6, А=62, А=3.
Учитывая это и то, что А+В=7, можно сделать вывод, что В=4.
А поскольку Б-3=13, а Б+4=20 становится понятно, что Б=16.
Правильный ответ
Обезьяна = 3, Банан = 16, Пальма = 4.
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