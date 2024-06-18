Разлучали с родителями и везли в лагеря: как и зачем в СССР наказывали детей 'врагов народа'

Во времена СССР возник такой термин, как "враг народа". Им власти называли людей по тем или иным причинам неудобных для сталинского режима. Их массово арестовали в лагерях и казнили, но наказание распространялось и на членов их семей.

OBOZ.UA рассказывает, каким был быт детей "врагов народа". Сохранилось немало свидетельств очевидцев, позволяющих реконструировать их жизнь в мелочах.

Безжалостные сталинские репрессии

Целенаправленные репрессии не только против "предателей родины" и "шпионов", но и против их близких в СССР начались после подписания приказа наркома внутренних дел Николая Ежова от 15 августа 1937 года – в самый разгар сталинского красного террора. Согласно этому документу разрешалось арестовывать и обыскивать жен осужденных по политическим статьям. А еще репрессировать всех, кто жил вместе с ними под одной крышей, включая детей. Послабления давали только беременным женщинам и матерям с младенцами, заразно больным и старикам..

Более того, сыновья и дочери "врагов на роду" старше 15 лет объявлялись потенциально опасными, ведь они якобы могли следовать примеру своих родителей. Уже по этому факту на подростка автоматически заводили следственное дело и в зависимости от решения Особого совещания НКВД СССР могли отправить в исправительные заведения. В лучшем случае все заканчивалось ссылкой. Тогда им ограничивали свободу передвижения и лишали целого перечня базовых прав.

Лагеря для детей

Для детей, которых признавали социально опасными, в СССР была создана целая сеть заведений. Это были и лагеря, и исправительно-трудовые колонии, и детские дома особого режима наркоматов образовании союзных республик. Персонал последних, как пишет "Украина модерная", проходил проверку местных УНКВД по поводу политической благонадежности.

Списки детей, подлежащих изъятию, формировали так, чтобы знакомые между собой дети или родственники не попадали в одно детское учреждение. К тому же на "воспитание" их пытались отправить подальше от дома. Хотя бы в другую область, а в идеале – в другую республику. Селили детей "врагов народа" подальше от республиканских столиц и крупных городов или границ СССР. При этом документы, например свидетельство о рождении, изымались. Они хранились у руководителя детского заведения.

С матерями оставляли только малышей в возрасте до 1-1,5 лет. После этого их передавали в специальные ясли, откуда по достижению 3-летнего возраста отправляли в специальные детдома. Остаться с родными им было нельзя.

В таких воспитательных заведениях за детьми внимательно следили, пытались выявить их настроения и политические взгляды. Если что-то вызывало подозрения, ребенка отправляли на "тройку" УНКВД или через отдел трудовых колоний на Особое совещание НКВД СССР.

Известно, что потомкам "врагов народа" часто меняли имена и фамилии, выдавали новые документы. Это делалось, чтобы после достижения совершеннолетия ребенок не мог воссоединиться с семьей.

С июля 1937 года по 10 мая 1938 года таким репрессиям было подвергнуто 15 347 детей репрессированных родителей. Деньги на их содержание выделяли ограниченные, поэтому жили эти люди очень бедно – часто голодали и болели.

Быт детей "врагов народа"

Отношение к воспитанникам специальных учреждений со стороны общества было соответствующим. Люди опасались, что за общение с ними они тоже получат клеймо "врага народа", поэтому такие дети попадали под дополнительную социальную изоляцию даже после освобождения из лагерей и детдомов.

Несмотря на отсутствие фактического запрета на образование, учиться нормально дети "врагов народа" не могли. В школах их травили, а в избранные вузы не принимали из-за социальной и политической стигмы. Члены семей "спецпоселенцев" могли выбирать только ту специальность, которая была доступна в их поселении. В области или даже в районе, где режим спецпоселения отсутствовал, учиться такому ребенку не разрешалось. В высших учебных заведениях решение оставляли за членами приемной комиссии, но они, конечно, не спешили проявлять благосклонность к таким абитуриентам – опасались потерять место.

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