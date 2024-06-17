Разница бывает очень драматичной: эксперт по этикету назвал главную ошибку в онлайн-переписке

В эпоху массового онлайн-общения сформировались основные правила этикета по деловой и личной переписке. Знание базовых нюансов коммуникации поможет избежать неудобных ситуаций в общении с коллегами, знакомыми или потенциальными клиентами.

Например, смайлики в деловой переписке будут неуместными, а голосовые сообщения могут изрядно разозлить собеседника. Эксперт по этикету назвал главную ошибку в переписке, которая может привести к недоразумениям.

Текстовые сообщения легко могут быть неправильно истолкованы. Однако часто случается, что не слова побуждают получателя неправильно понять контекст, а знаки пунктуации.

Даниэль Пост Сеннинг, эксперт по этикету, подчеркнул, что точки, в частности, могут изменить тон текста.

"Различие между словами "смешно" и "смешно." может быть существенным. Точки в конце однословного предложения придают эффект драматичности", – подчеркнул Сеннинг.

Люди свободнее используют восклицательные знаки и эмодзи в тексте. Точки могут добавить оттенок враждебности кратким сообщениям.

"Не следует заканчивать ответы и сообщения из одного или двух слов точкой", – отметил Сеннинг.

Однако точка будет актуальна, если вы хотите сообщить, что проблема действительно серьезная и выразить свое категорическое отношение к какому-либо вопросу. Caps Lock, например, традиционно воспринимается как повышенный тон или крик.

Юмор также непросто передать в текстовых сообщениях, эмодзи и пунктуация имеют решающее значение для правильной интерпретации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не стоит злоупотреблять форматом аудио- и видеосообщений в деловой переписке. Голосовые месседжи удобны только отправителю, а получатель может не воспринять такой способ коммуникации. Иногда голосовые месседжи воспринимаются как проявление неуважения. Подробнее о правилах деловой онлайн-переписки – читайте в материале.

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