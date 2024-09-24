Разницу заметите сразу: три совета, как добиться приятного аромата дома

Аромат создает особенную атмосферу в доме. Однако часто неприятные затхлые запахи портят общее впечатление. Они точно не добавляют комфорта и уюта – сколько бы вы не вытирати пыль или мыли пол, без эффективных решений не обойтись.

Социальные сети переполнены лайхаками для уборки – и есть быстрые и действенные советы, изменяющие правила игры. Это особенно актуально, если вы постоянно тратитесь на дорогие – а иногда и токсичные – освежители воздуха.

Видео TikTok, опубликованное специалистом по уборке Шантель Милой, показывает невероятно простой трюк, чтобы освежить комнату.

Возьмите несколько ватных шариков и добавьте немного эфирного масла. Наиболее эффективными будут мятные, цитрусовые и цветочные ароматы. Поскольку запахи достаточно сильные, не замачивайте и не перенасыщайте хлопок.

Затем просто бросьте ароматизированные ватные шарики в контейнер для пыли и начните пылесосить свой дом. Эффект будет мгновенным. Это вызвано теплым воздухом, проходящим через канистру, что по сути способствует испарению ароматов в воздухе.

Очистите контейнер вместе с ватными шариками. Этот быстрый лайфхак поможет одновременно очистить пол и освежить воздух.

Важная оговорка: будьте осторожны, если у вас есть домашние животные. Некоторые эфирные масла могут быть токсичными.

Очистить мебель поможет старый "бабушкин" способ: налейте в емкость воду, добавьте несколько столовых ложек соды и каплю средства для мытья посуды. Смочите ткань или полотенце в воде и протрите поверхности.

Если вы помыли холодильник и выбросили остатки пищи, а неприятный запах остался, можно использовать лайфхак с молотым кофе. В неглубокое блюдце следует насыпать молотый кофе и оставить его в холодильнике. Кофе действует как абсорбент – от запахов не останется и следа.

Кстати, при мытье холодильника не забывайте о поддоне для воды. Он может покрыться плесенью, если его долго не очищать. Детальнее о том, как избавиться от запахов в холодильнике и как часто его нужно мыть – читайте в материале.

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