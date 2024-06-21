Репрессии, доносы и зависть: какими на самом деле были 'добрые люди' из СССР

Советская пропаганда изображала типичного своего гражданина, как честного, трудолюбивого, преданного и доброго человека. Поэтому фанаты СССР не редко жалуются на то, что раньше не только цены, но даже люди были лучше.

Однако на самом деле за иллюзией идеального общества скрывались злоба, зависть и тотальное недовольство жизнью. Миф о "добрых людях" того времени развенчал известный белорусский блоггер и исследователь союза Максим Мирович.

Типичный советский человек возник вследствие искусственной перестройки общества, политики "Большого террора", ГУЛАГа и цензуры. Выжить в таких условиях могли только те, кто либо вообще не "высовывался", либо всячески обслуживал власть.

Таким образом, в СССР и возникла двойная мораль. Между собой люди говорили одно, а на публику совсем другое. Приспособленцы считали вполне повседневными вещами обман и предательство, ведь именно так государство своим примером и научило их себя вести.

Доносы

В 1930-50-е годы в СССР преуспевали доносы. Люди улыбались друг другу, были вежливыми, но вместе с тем пристально следили за соседями и собирали компромат. Это происходило по нескольким причинам.

Во-первых, тогда считалось, что если не я обижу, то меня обидят. Граждане пытались подставлять друг друга, пока сами не сболтнули лишнего и не оказались в трудовом лагере. Некоторые доносчики даже начинали чувствовать себя выше из-за того, что вроде как помогают власти.

Во-вторых, за предательство можно было извлечь материальную выгоду. Доносчики могли претендовать на имущество человека, которого они подставили. По крайней мере, им могла отойти дополнительная комната в коммуналке.

Зависть

Власти СССР пытались сделать невозможное и уравнять всех, поэтому в стране все жили примерно одинаково плохо. Как следствие, зависть возникала из-за малейшей разницы в доходах, имуществе и т.п. Даже после смерти Сталина ситуация не улучшилась.

С незначительным повышением уровня жизни росла и зависть. Те, у кого была двухкомнатная квартира, завидовали тем, кому досталась трехкомнатная. Те, кому не удалось купить дефицитные товары, завидовали тем, у кого они были и тому подобное.

От зависти возникало и тотальное недоверие, сплетни и подозрения, ведь если кто-то смог получить то, чего у меня нет, возможно, он сделал это незаконно.

Трансляция недовольства

Из-за массовой бедности, ограниченности ресурсов, недовольства жизнью, отсутствия самореализации, страха и т.п., подавляющее большинство советских людей не только не были добрыми, они были озлоблены на весь мир. Это приводило к регулярным конфликтам в общественных местах, очередях, толкучке и хамству. Все отрицательные эмоции общества выливались в агрессию. Однако она была направлена не на систему и власть, ведь она сильнее, а друг на друга.

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