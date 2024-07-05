Решат единицы: японская математическая головоломка, что заставит подумать

Головоломки развивают логическое мышление, концентрацию и изобретательность. Поэтому неудивительно, что их уважают и любят разные народы мира.

Недавно в сети появилось японское математическое задание, с которым может справиться далеко не каждый человек. Читайте дальше и узнайте, хватит ли ваших умственных способностей для того, чтобы решить эту задачу.

Найдите число, скрываемое за вопросительным знаком.

Эту потрясающую головоломку разработал японский изобретатель Ноб Йосигахара. Сначала она может показаться простой, но когда вы начнете проверять свои предположения, поймете, что это не так.

Подобные задачи помогают не только хорошо провести время, но и развивают логическое мышление, способность анализировать информацию, изобретательность и креативность людей всех возрастов. Также они улучшают концентрацию внимания, терпение и настойчивость в достижении целей.

Решение

Когда люди впервые сталкиваются с этой головоломкой, они, как правило, начинают сначала складывать и вычитать числа между собой. В результате они видят, что верхние числа 99 и 72 при вычитании равны 27, то есть числу на которые они и указывают стрелками. В то же время 45 минус 27 равно 18, а 39 минус 18 равно 21.

Учитывая это, большинство людей подумают, что правильный ответ 15, однако это не так.

Если вычесть последние в цепочке цифры, то есть 21 минус 13, то получается 8, а на картинке изображена цифра 7. Это указывает на то, что на самом деле секрет головоломки вовсе не в вычитании.

Если вы уже нашли секрет этой задачи, поздравляем. У вас невероятный ум и исключительные аналитические способности. Теперь предлагаем посмотреть правильный ответ и убедиться в том, что он совпадает с вашим.

Правильный ответ

На самом деле хитрость состоит в том, чтобы прибавлять не двузначные числа, а цифры. То есть 99 и 72 нужно разложить и добавить следующим образом: 9+9+7+2, и решением снова будет 27. Затем числа 45 и 27 нужно превратить в пример 4+5+2+7, что также равно 18 и т.п. . Подобная схема будет работать со всеми примерами, поэтому правильный ответ – вопросительный знак равен числу 12.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую головоломку о треугольниках, что многих может ввести в заблуждение и хитрое задание, где нужно понять, какой цифры не хватает.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.