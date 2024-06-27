Ретроградный Сатурн готовит значительные изменения в ближайшие месяцы: гороскоп для всех знаков зодиака

Ретрограды получили плохую репутацию, однако в ближайшие месяцы негативных проявлений ждать не стоит. Ретроградный Сатурн в Рыбах – благоприятный транзит. Он начнется 29 июня и продлится до 15 ноября.

В традиционной астрологии влияние Сатурна обычно описывают как жесткое и сильное. Планета связана с кармой, дисциплиной, ограничениями и тяжелым трудом. Сатурн не терпит легкомыслия и олицетворяет зрелость и авторитет. Ретроград будет побуждать погрузиться в самопознание, чтобы подумать о том, чего вы хотите достичь в долгосрочной перспективе.

Овен

Сатурн повлияет на ваш 12-й дом подсознания. Обычно вы пытаетесь действовать импульсивно и даже жестко – кажется, это именно то, что другие ожидают от вас. В последующие четыре месяца ретроградный Сатурн будет напоминать, что в уязвимости есть сила. Поначалу может быть трудно позволить проявиться более мягкой стороне вашей личности. Ретроградный Сатурн может помочь начать процесс глубокого и подсознательного исцеления.

Телец

Ретроградный Сатурн достигнет вашего 11-го дома дружбы и мечтаний. В течение нескольких месяцев вы можете иначе относиться к определенным партнерствам. Дружба или сообщество, с которым вы когда-то ощущали близость, возможно, больше не являются тем, что вам нужно. Вам хочется новых знаний и движения вперед. Ретроградный Сатурн определит, кто останется с вами надолго, а с кем стоит попрощаться.

Близнецы

Пора переориентировать свою энергию. Ваш профессиональный рост может замедлиться, поскольку Сатурн будет ретрограден в вашем 10 доме карьеры и успеха. Чем вы действительно хотите заниматься в своей жизни? Какова ваша цель? Сатурн обратит ваше внимание на то, что вы должны делать и заставит задуматься об основном призвании.

Рак

Откройте свой разум для новых перспектив, поскольку ретроградный Сатурн повлияет на ваш 9-й дом приключений и путешествий. Это период расширения связей и поиска информации. Вероятно, изменится и ваше мировоззрение. Ретроградный Сатурн побуждает выходить из зоны комфорта, ведь обычно это не то место, где происходит личностный рост.

Лев

Будьте честны относительно ценности своих финансовых решений, поскольку ретроградный Сатурн повлияет на ваш восьмой дом долгов и активов. В идеале определенный проект должен улучшить ваше финансовое состояние. Однако вы можете понять, что некоторые финансовые договоренности только истощают вас. Лучший способ почувствовать контроль над своими активами и долгами – это потратить время, чтобы понять свои финансовые возможности.

Дева

Некоторым отношениям не суждено было выдержать испытание временем. Ретроградный Сатурн повлияет на ваш 7-й дом партнерства. Следует серьезно подумать о потенциальном будущем ваших отношений. Не бойтесь уйти, если поймете, что у них нет перспективы. Сосредоточьте свою энергию на саморазвитии.

Весы

Жизнь состоит в том, чтобы обрести баланс. Подумайте о том, что вам нужно исправить, когда Сатурн будет ретрограден в вашем 6-м доме здоровья, привычек и рутины. Вы чувствовали себя вялыми за последние несколько месяцев. Если вы хотите сломать эту схему, возможно, пора просмотреть свой текущий график и цели. Ретроградный Сатурн – идеальное время, чтобы подумать о дальнейших перспективах.

Скорпион

Расставьте приоритеты, поскольку ретроградный Сатурн повлияет на ваш 5-й дом удовольствия и пристрастия в следующие четыре месяца. Это идеальное время сосредоточиться на семейных делах. Стоит подумать о творчестве и самовыражении, например, вернуться к старому хобби, которое вам нравится. Одинокие Скорпионы могут встретить любовь всей жизни.

Стрелец

Сатурн повлияет на ваши обязанности и увеличит ответственность, поскольку ретроград перестраивает ваш 4-й дом отношений и семьи. Следующие несколько месяцев могут стать отличным временем для установления новых пределов и ожиданий. Если бремя вашей домашней жизни накапливается, возможно, пора определить, кто за что отвечает, чтобы все не легло на вас. У вас есть шанс поменять домашнюю жизнь и улучшить семейную динамику.

Козерог

Вы лучше осознаете вес своих слов, когда ретроградный Сатурн привлечет внимание к вашему 3-му дому общения. Все, что вы сказали или написали, может сбыться в течение следующих четырех с половиной месяцев. В любом коммуникационном проекте появятся высокие шансы на успех.

Водолей

Внимательно посмотрите на свои финансовые привычки и модели, поскольку Сатурн будет ретроградировать в вашем 2-м доме денег. Вы можете понять, что блокируете свое процветание во время этого ретрограда. Возможно, ваши финансовые привычки приводят к неправильным финансовым решениям. Вы можете упустить возможности, если не верите в себя.

Рыбы

Возможно, вам придется немного ослабить свою самокритику, когда ретроградный Сатурн повлияет на ваш 1-й дом идентичности и внешнего вида. Следующие несколько месяцев будут побуждать вас быть участливее. Старайтесь не говорить негативно о себе, своем теле или внешности. Вы все еще можете работать над своими целями по самосовершенствованию, не являясь самим себе худшим критиком.

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