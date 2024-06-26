Ретроградный Сатурн повлияет на каждый знак зодиака: кому следует насторожиться

Одним из самых важных и загадочных аспектов астрологии является ретроградное движение планет. Вскоре с этим столкнется Сатурн – планета, символизирующая время, дисциплину, структуру, ответственность и ограничения.

Сначала кажется, что это событие принесет немало вызовов, но ретроградный Сатурн в Рыбах покажет, что обратное движение планет может спровоцировать и положительные изменения. Однако астрологи предупреждают, что некоторым знакам все же следует быть настороженными.

Овен

Овнам следует перестать отрицать свои истинные чувства. Обычно вы пытаетесь действовать жестко, потому что люди ожидают этого, но когда Сатурн будет ретроградным в вашем двенадцатом доме подсознания, вы поймете, что в уязвимости есть сила. Это начнет процесс глубочайшего и подсознательного исцеления. Заглянуть внутрь и проделать теневую работу будет непросто, но очень полезно.

Телец

Вселенная испытает ваши связи с общественностью и отношения, когда ретроградный Сатурн достигнет вашего одиннадцатого дома дружбы и мечтаний. В течение нескольких месяцев вы можете начать иначе относиться к своим союзам. Дружба или сообщество, с которым когда-то испытывали близость, возможно, больше не будет приносить вам удовольствия и пользы. Сделайте выбор и определите, какие отношения следует продолжать, а какие нет.

Близнецы

Пора переориентировать свою энергию. Ваш профессиональный рост может замедлиться, поскольку Сатурн будет ретроградным в вашем десятом доме карьеры и успеха. Хотя этот период может быть не очень продуктивным, он может быть проницательным и поможет определить, чем вы действительно хотите заниматься в жизни.

Рак

Откройте свой разум для новых перспектив, поскольку ретроградный Сатурн открывает ваш девятый дом приключений и высшего образования на следующие четыре месяца. В этот период убеждения и мораль будут на высоте, но потребуют пересмотра. Ваше мировосприятие может измениться, поэтому вы сможете посмотреть на привычные вещи под другим углом.

Лев

Будьте честны в отношении своих финансовых решений, поскольку ретроградный Сатурн повлияет на ваш восьмой дом долгов и активов. Вероятно, улучшит ваше финансовое состояние. Однако Львы могут понять, что некоторые финансовые договоренности истощают их ресурсы и силы. Верните контроль. Финансовая грамотность может помочь принять лучшие решения по реструктуризации ваших активов и пассивов.

Дева

Некоторым отношениям не суждено было выдержать испытание временем. Разберитесь со своими обязательствами, когда ретроградный Сатурн повлияет на ваш седьмой дом партнерства. Обычно Девы начинают без устали работать над улучшением романтических или профессиональных отношений, если у них возникают проблемы. Это прекрасно, но вселенная не хочет, чтобы вы тратили драгоценную энергию на неперспективные связи.

Весы

Цель жизни состоит в том, чтобы найти баланс и быть счастливыми. Подумайте о том, что именно вам следует изменить, когда ретроградный Сатурн будет в вашем шестом доме здоровья, привычек и рутины. Излишняя гибкость могла привести к тому, что вы стали безжизненными в течение последних нескольких месяцев. Если хотите сломать эту схему, пора просмотреть свой текущий график и цели.

Скорпион

Ретроградный Сатурн открывает ваш пятый дом удовольствия и пристрастия на следующие четыре месяца. Развлекайтесь и расставьте свои приоритеты правильно. Это может быть идеальное время, чтобы сосредоточиться на развлечении и сбалансировать домашние дела, удовольствие, работу и обучение.

Стрелец

После влияния ретроградного Сатурна может произойти смена ваших обязанностей и ответственности, поскольку он перестроит ваш четвертый дом дома и семьи. Следующие несколько месяцев могут стать отличным временем для установления новых личных границ. Вы можете использовать эту энергию для улучшения своих семейных отношений, предложив новый тон взаимодействия.

Козерог

Подумайте, прежде чем говорить. Вы лучше поймете силу слов, когда ретроградный Сатурн привлечет внимание к вашему третьему дому общения. Все, что вы сказали или написали, может вступить в силу в течение следующих четырех с половиной месяцев. Кроме того, это может быть идеальное время для редактирования вашей формы общения. Это поможет ощутить уверенность в мыслях, заявлениях и знаниях.

Водолей

Внимательно посмотрите на свои финансовые повадки и модели поведения, ведь ретроград будет находиться в вашем втором доме денег. Во время этого события вы можете понять, что самостоятельно блокируете свое процветание. Возможно, ваши финансовые привычки приводят к неоправданной потере ресурсов. Верьте в себя, не упускайте возможности и не тратьте все средства сразу.

Рыбы

Возможно вам придется немного ослабить внутренний контроль, когда ретроградный Сатурн войдет в первый дом идентичности и внешнего вида. В течение последнего года вы, возможно, намеревались улучшить себя, свою общую уверенность и были достаточно самокритичны. Быть честным с самим собой необходимо, но также следует проявлять к себе доброту и сострадание. Старайтесь не говорить негативно о своем характере, теле или внешности, ведь слова имеют силу.

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