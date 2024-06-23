Родившиеся в этот день люди обречены на успех: нумерологи раскрыли секрет

Жизнь зависит от решений и выборов. Однако астрологи уверены, что на жизненный путь могут влиять такие факторы как имя, знак зодиака или, в частности, дата рождения. Издавна нумерологи занимались изучением магических свойств чисел.

Дата рождения может иметь ключевое влияние на происходящее в нашей жизни и на решения, которые мы принимаем. Нумерологи рассказали, как вычислить цифру судьбы.

Цифра судьбы

Анализируя дату рождения, мы можем сделать это двумя способами. Первый – составить все цифры в дате рождения. К примеру, человек родился 8 июля 1987 года. Расчет будет выглядеть так: 8+7+1+9+8+7=40 ->4+0=4. Это значит, что цифра судьбы – 4.

Не менее важна и последняя цифра в дате рождения.

Ноль

Как следует из самого числа, люди с последней цифрой "0" в дате рождения любят делать что-то из ничего. Они стараются быть первооткрывателями во всем и стремятся, чтобы их запомнили. Они ставят страсть повыше денег. В личной жизни они очень веселые и общительные. Присоединиться к новой группе для них не проблема, потому что их сразу тепло принимают и любят.

Один

Единица в конце даты рождения говорит о том, что человек стремится быть лидером. Однако он не пойдет по головам других ради собственных амбиций. Обычно этот человек знает, что делает и не любит просить помощи у других. В стремлении быть лучше "единицы" часто забывают о благополучии родных и друзей. Несмотря на это, на них можно положиться. Они очень верные друзья, которые помогут в беде.

Два

Люди с двойкой в конце даты рождения не выходят за пределы. Они довольны работой в группе и именно в коллективе чувствуют себя лучше всего. Для них большое значение имеет время с семьей и друзьями. Они всегда протягивают руку помощи и выслушают, когда это необходимо. "Двойки" пытаются понять других, а не осуждать их.

Три

Тройка в конце даты рождения говорит о том, что эти люди очень энергичны, активны и жизнерадостны. Они редко жалуются и всегда находят во всем позитив. Они часто убегают в мир мечтаний. Это добрые, открытые и общительные личности, которым не хватает смелости в принятии решений.

Четыре

Четверка в дате рождения приносит излишнюю эмоциональность. Когда возникает небольшой спор, эти люди могут превратить его в настоящую драку. Они неохотно меняют свою позицию. Упрямство, настойчивость и амбициозность – их основные черты.

Пять

Люди, у которых пятерка является последней в году рождения, считаются абсолютной противоположностью четверкам. Они ценят мир больше, чем защиту своего мнения. Поэтому они часто приспосабливаются к другим и предпочитают отпустить ситуацию, чем вступать в споры. Они склонны слишком сильно подчинять себя другим, что заставляет их забывать о себе и своих потребностях.

Шесть

Шестерка в конце даты рождения означает, что человек любит поговорить. Начать разговор даже со случайным человеком в автобусе – совсем не проблема. При этом иногда это переходит в склонность к сплетничеству и осуждению. "Шестерки" незаменимы в переговорах и являются отличными дипломатами.

Семь

Что бы ни случилось, "семерки" верят, что смогут достичь своей цели и всегда найдут к ней путь. Им исключительно везет, и их вера в людей обычно оправдывается. Они интересуются многими вещами и постоянно стремятся открывать новые горизонты.

Восемь

Восьмерка в конце даты рождения указывает на людей, очень часто сталкивающихся с препятствиями в жизни. Они часто испытывают проблемы с построением отношений, карьерным ростом и, к сожалению, со здоровьем. В то же время это смелые и верные люди, готовые бороться за свои ценности.

Девять

Люди с девяткой в конце даты рождения любят помогать другим. Они прирожденные волонтеры, способные отдать бедным все, что у них есть. Они часто отказываются от собственного комфорта ради блага других. Их ценят и ими восхищаются.

Самая счастливая дата рождения

Согласно нумерологии, самой счастливой датой в календаре является 7 июля. Поэтому рожденные в этот день обречены на успех. Судьба благосклонно относится к ним и дает идти по жизни без особых проблем.

Это связано с тем, что цифра 7 в нумерологии одна из самых счастливых. Она символизирует знание, сильную интуицию и духовность. Семерка распространяет хорошую благоприятную ауру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цифры считают несчастливыми в разных странах и почему.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.