13 января нас ждет интересное космическое событие – перигелий кометы ATLAS C/2024 G3. С 13 января она начнет наблюдаться невооруженным глазом – до 16 января в Южном Полушарии, с 16 января и в Северном.

В астрологии считается, что больше всего влияют на события в мире именно кометы, которые можно увидеть невооруженным глазом. Таких комет в последние годы мы видели уже немало. В прошлые столетия так много комет, которые можно увидеть невооруженным глазом, не наблюдали. А новое тысячелетие только началось.

Эту ситуацию сравнима с плаванием по океану. Пока путешественник плывет, он видит море, небо и волны. И вот из глубины океана на поверхность поднимается кит. Кит проявляет интерес к лодке, плавает вокруг нее, играет, наблюдает за путешественником. Путешественник переживает целую гамму эмоций – от опасения, что кит может перевернуть лодку, до желания поиграть с китом и прикоснуться к нему. Эта встреча переворачивает сознание и кита и путешественника, эмоционально наполняет их и становится причиной многих будущих событий. А также навсегда оставляет впечатления и воспоминания. Что-то подобное происходит при встрече человечества и кометы. Космические феномены и феномены коллективного сознания начинают взаимодействовать. Что и приводит к ряду неожиданных событий.

В мире много астрологических школ. И почти все согласны с тем, что кометы – это космические явления, предвещающие изменения во всем мире. Такие же явления мы начнем наблюдать уже с 13 января. Изменения эти должны быть фундаментальными, ибо знак Козерог, в котором состоится соединение Солнца и кометы, является знаком построения фундаментов. То есть, например, это может быть появление священной книги какой-то новой религии или нахождение утраченных текстов каких-то старых религий, которые могут быть найдены и коренным образом изменят теологические доктрины. Или резкое изменение взглядов на исторические события прошлого.

Также можно ожидать большего количества землетрясений, потому что перигелий кометы произойдет в знак Земли. К тому же, в знаке Козерог будут находиться Меркурий и Середина Неба.

В период перигелия кометы Солнце будет в соединении со звездой Фациес. Это роковая звезда. Она помогает построить новые, неожиданные связи между людьми и природными явлениями. Построить новые системы. Но, кроме этого, вызывает разрушение систем, построенных ранее. Поэтому не удивляемся, как увидим разрушение отжившего (например, крах политических союзов между разными странами и возникновение новых политических блоков).

Еще интересно то, что перигелий кометы совпадает с Полнолунием. А Полнолуние считается благоприятным периодом для общения с Высшими Силами. Считается, что в древности высшие силы заключили с человечеством договор: люди ведут себя по-человечески, а Высшие Силы помогают им развиваться. "Боги разговаривают с человеком лицом к лицу при условии, что оно у них есть". Полнолуние считается печатью на этом договоре. Поэтому в подавляющем количестве духовных учений веские богослужения проводят в полнолуние. Полнолуние состоится в созвездии Льва. Так что могут быть еще и огненные явления в природе, потому что Полнолуние и Асцендент перигелия кометы приходятся на огненные знаки.

Итак, во время перигелия Кометы и Полнолуния (13-14 января 2025 года) можем обращаться к Высшим Силам и получать их поддержку. Тем более что магическое созвездие Плеяды будет находиться на куспиде второго Дома.