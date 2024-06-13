Розы могут погибнуть: эксперты назвали безопасный метод борьбы с тлей

Вырастить большие и пышные садовые розы довольно непросто. Это капризные и прихотливые цветы, которые мгновенно реагируют на малейшие колебания влаги или изменение режима освещения. Розы часто страдают от атак вредителей.

Тли чрезвычайно распространены в летние месяцы, однако, заметив их, как только они появляются, можно спасти растение от гибели. Эксперты рассказали, как избавиться от тли на розах.

Почему тли опасны

Тли питаются соком листьев и бутонов роз. После поражения вредителем цветы быстро опадают, а листья сохнут и деформируются. Тля переносит вирусные и грибковые болезни, в том числе и мучнистую росу, что еще больше ослабляет розы.

Эти вредители размножаются очень быстро, особенно в жаркую и сухую погоду, поэтому способны заразить всю грядку за короткое время.

Тли обычно прячутся на нижней стороне листьев или на стеблях роз. Если на этих местах есть маленькие насекомые или яйца – значит, растение страдает от вредителей. Еще один очевидный признак появления тли – желтый налет, который в народе называют медовой росой.

Тли повреждают розы, прокалывая ртом растение и высасывая сок. Этот процесс может резко ослабить растение и привести к потере воды и питательных веществ.

Как избавиться от тли

Эксперты из Barnsdale Gardens подчеркнули, что обнаружив тлю на ранних этапах, бороться с ней будет гораздо легче.

Специалисты рекомендовали использовать одну чайную ложку моющего средства на три литра воды. Опрыскивание лучше проводить до того, как тли начнут яйца и повторять процедуру каждые 7-10 дней.

Можно использовать и хозяйственное мыло. Брусок следует натереть на терке и развести водой комнатной температуры в соотношении 3:10 – то есть, 300 г мыла нужно 10 литров воды. Когда мыло полностью растворится в воде, следует опрыскать этим раствором растения, а через несколько дней – повторить процедуру.

Обязательно проверяйте розы каждый раз, когда их поливаете, чтобы можно было принять своевременные меры. Количество вредителей обычно уменьшается к концу лета.

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