Румяна заиграют совсем по-новому: сеть в восторге от новой техники макияжа Cloud Cheeks

Лето 2024 стало сезоном румян. Визажисты и блоггеры придумали массу новых подходов к их нанесению, чтобы создавать разные образы в макияже.

Так румяна с нанесением Sunset понравились любителям максималистского подхода, в то время как румяна Boyfriend создают просто здоровый и сияющий образ. Но одним из самых излюбленных трендов, как пишет издание New Beauty, стало нанесение по технике Cloud Сheeks.

Этот минималистичный подход отлично подходит для осени. Он хорошо впишется и в рабочий, и в праздничный образ. Тренд однозначно стоит того, чтобы его хотя бы раз попробовать. Вероятно, вам захочется повторять такой мейк снова и снова.

Что такое Cloud Cheeks

Техника Cloud Cheeks или щечки-облака обеспечивает мягкий вид и имеет матовый финиш. Вирусный тренд в макияже заключался в создании почти безтекстурной основы, которая выглядит как фильтр на фото. В то время как большинство техник нанесения румян фокусируются на цвете, созданный таким образом финиш может подчеркнуть недостатки кожи и поры. А вот Cloud Cheeks делают ставку на текстуру мейкапа. Он выглядит невесомым и размытым, словно к вашей щеке прикоснулось мягкое облако. Такая техника подходит для всех типов кожи.

Как самостоятельно сделать Cloud Cheeks

Техники нанесения румян различаются в зависимости от типа продута. Так для кремовых формул лучше всего подойдет нанесение пальцами и растушевка кистью. Если же вы хотите создать щечки-облачка, возьмите мягкую синтетическую кисть для точечного нанесения. Или нанесите продукт так же пальцем.

Наберите немного румян и начните с того места, где вы хотите, чтобы цвет был самым интенсивным. Лучше наносить румяна чуть выше скул, а не на впадины щек или прямо на яблочка, потому что это создаст эффект подтянутости лица. И дальше маленькими касаниями продолжайте применять продукт, попутно его растушевывая. Когда ваше лицо приобретет здоровый цвет, остановитесь. Cloud Cheeks – это минималистичная техника, которая делает макияж практически незаметным, но эффектным.

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