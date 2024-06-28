С Днем Конституции Украины: хорошие поздравления и открытки

28 июня украинцы отмечают основной государственный праздник – День Конституции. Праздник приурочен к принятию Основного закона государства, определяющего права и свободы граждан.

После обретения независимости в 1991 году было несколько попыток принять Конституцию. 27 июня 1996 года документ в окончательной версии был вынесен на рассмотрение парламента, а приняли Конституцию 28 июня. OBOZ.UA публикует поздравления по случаю главного государственного праздника.

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С Днем Конституции! Мы делаем все для того, чтобы наше государство отстояло свою независимость. Желаю, чтобы перед каждым были открыты все дороги и горизонты, чтобы впереди всегда было светлое и доброе будущее. Хочу, чтобы каждый гражданин помнил и уважал историю и законы своей страны, чтобы между людьми всегда была дружба, уважение и взаимопонимание. Мирного неба и победы! С праздником!

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С Днем Конституции! этот прекрасный день следует поздравить каждого, кто на стороне истории и культуры государства, ведь Основной закон – гарантия всех наших прав и свобод, всего, что у нас есть. Мирного неба и солнечных дней! Желаю каждому обрести чувство значимости, свободы и возможностей. Светлых идей, прекрасной жизни, полноценной реализации и победы над врагом!

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Конституция – настоящий оберег прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ Украины. От всего сердца желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать законы и понимать трактовку любого правила. Демократическая Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в стране. Мира и добра нам! С праздником!

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Поздравляю с Днем Конституции! Пусть в стране будет порядок, а на душе – спокойствие и радость. Главная мечта для всех украинцев одна – это мирное небо. Мы благодарны защитникам, защищающим нашу землю и отстаивающих независимость.

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С Днем Конституции! Желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья материального достатка, силы духа и тела, мужества и семейного уюта.

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В День Конституции поздравляю всех граждан и желаю мира, стабильности, реализации своего потенциала, развития в жизни и новых свершений! Пусть это торжественное событие наполняет вас животворной силой, вдохновением, побуждает к новаторским идеям, их успешной реализации в профессиональной сфере. Желаем успехов и плодотворного труда во благо украинского народа!

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С Днем Конституции! От всего сердца желаю мирного неба, крепкого здоровья и творческого вдохновения, благополучия и уюта в ваших семьях, мудрости и дальновидности, высоких достижений, успехов в труде и новых свершений ради счастливой жизни наших детей в мирной независимой Украине.

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Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

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Поздравляю с Днем Конституции. Желаю, чтобы Украина всегда была свободной независимой страной. Хочу, чтобы украинцы были сознательными. Чтобы все руководствовались верховенством права, уважали друг друга и помогали ближнему.

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З Днем Конституції! Хай прапор майорить,

Хай гімн звучить наш гордо і звитяжно,

Хай неба буде чистою блакить,

Лани хай колосяться неосяжні.

Бажаємо країні щастя ми,

До розквіту іде хай неупинно,

Як пташка з золотавими крильми,

Ти до висот здіймайся, Україно!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в течение 1990-1996 годов было разработано 15 проектов Конституции. Наиболее спорными оказаться вопросы о разделе власти, частной собственности, статусе русского языка и национальной символике.

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