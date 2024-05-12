С Днем матери: искренние поздравления для самой родной. Картинки и смс

День матери в Украине традиционно отмечается во второе воскресенье мая. Это добрый и светлый праздник, ассоциирующийся с цветами, улыбками и настоящим весенним теплом.

Конечно, не стоит ждать особого случая, чтобы сказать родному человеку важные слова. Поскольку День матери приходится на воскресенье, это отличный повод собраться за семейным столом или навестить маму, если она живет далеко. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления для мамы.

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Мамочка, с праздником! Ты подарила столько тепла, радости, поддержки, заботы и понимания, что жизни не хватит, чтобы тебе отблагодарить. Спасибо за лучшее детство, за приятные воспоминания, спасибо за все, что ты отдавала все эти годы ради моего счастья. Я тебя очень ценю и люблю.

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С праздником тебя, моя самая родная! Ты – мой ангел-хранитель, моя поддержка и моя душа. Спасибо за все, что ты сделала для меня. Желаю тебе крепкого здоровья, радости, добра, гармонии в сердце и покоя в мыслях. Люблю тебя и очень скучаю.

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Самая родная, самая ласковая, самая лучшая моя мамочка! Благодарю за поддержку и заботу, за радостные и счастливые детские годы. Прости за твои бессонные ночи и за то, что я когда-то нечаянно могла тебя обидеть. Твоя любовь безгранична, твоя поддержка неоценима. Желаю крепкого здоровья и защиты высших сил. Ты для меня самый главный человек в жизни.

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С днем матери, родная моя! Хочу быть твоей радостью и гордостью, хочу делать все ради того, чтобы ты гордилась мною. Спасибо за то, что воспитала меня честной и доброй, завещала правильные ценности и научила любить. Пусть каждый день дарит повод для счастья. А главное – скорейшей нам победы и мира, чтобы мы с тобой, мама, больше никогда не расставались так надолго.

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Пишно травень заквітчає дні

У духмяну купіль жасминову.

Люба мамо, посміхнись мені,

Я спішу до тебе на розмову.

Чуєш, мамо, ти одна з усіх

Вмієш так голубити й любити.

Найдорожчий той земний поріг,

Де ти вчила, як на світі жити.

Бо нема миліше на землі,

Як дивитись в твої мудрі очі.

В них пливуть думки, мов кораблі,

Щастя дітям і добро пророчать.

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Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты добрая, милая, мудрая мамочка и самая лучшая на свете. Я тебя очень люблю! Пусть каждая минута жизни будет исполнена любви и радости! Пусть твое материнское сердце не знает печали.

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Мамочка, родная, как же мне с тобой повезло! Будь всегда такой же лучистой, светлой, доброй. Сегодня, в День матери, хочу пожелать крепкого здоровья, душевного тепла, безграничной любви, улыбайся, как солнышко.

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От всего сердца и души поздравляю сегодня с самым важным праздником в жизни каждого человека – Днем матери! Пусть твоя жизнь будет полна счастья и улыбок, пусть каждый день приносит только положительные эмоции и воспоминания, пусть каждый миг будет полон радости и веселья! Желаю любви, здоровья и тепла.

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Дорогая мамочка, поздравляю тебя с этим праздником – Днем матери! Ты единственная и самая дорогая во всем мире, и нельзя подобрать слова благодарности, любви и безграничного уважения к тебе, моя родная. Будь всегда молода и счастлива, пусть каждый день будет тебе в радость, а солнышко светит для тебя и согревает душу. Люблю тебя, моя мамочка!

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Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

В твоєму житті щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

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В прекрасный день хочу пожелать, чтобы твое материнское сердце было наполнено теплыми чувствами, душа наполнялась радость, а в доме всегда раздавался детский смех.

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Родная моя мамочка поздравляю тебя с днем матери! Благодарю тебя за то, что всегда делилась своим теплом, любовью и искренностью. Ты вдохновляла меня на подлинные и смелые поступки, поддерживала и оберегала. Оставайся всегда такой нежной и любящей!

***

Мама, ти краща у світі людина,

Ніжна, турботлива, тільки єдина,

З матері Днем тебе ніжно вітаю,

Доброї вдачі тобі побажаю,

В справах буденних – терпіння й наснаги,

А на роботі – натхнення й поваги,

Теплого сонечка та доброти,

Мама, спасибі, що є в мене ти!

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