С Днем работников торговли в Украине: интересные поздравления и пожелания

В последнее воскресенье июля украинцы традиционно отмечают День работников торговли. В 2024 году дата выпадает на 28 июля. Праздник был введен указом президента от 1995 года. Ранее все работники сферы торговли не имели своего отдельного профессионального праздника.

Это прекрасная возможность поздравить тех, благодаря кому мы имеем широкий выбор товаров и услуг и не знаем, что значит жить в условиях дефицита. OBOZ.UA публикует интересные поздравления по случаю профессионального праздника.

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю щедрых и благодарных покупателей и роста изобилия. Пусть продажи растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте. Здоровья вам и смелых, новых идей и успеха.

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Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желаемую прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему. Пусть касса всегда будет полной, покупатель удовлетворен, а товар распродан. И не забывайте раздавать свои чудесные улыбки на сдачу. С днем работников торговли!

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Робітників торгової сфери

Сьогодні ми вітаємо.

Великих продажів й достатку

Щоденно вам бажаємо.

Хай торгівля процвітає,

Оборотів набирає.

Вдачно всім вам торгувати,

І проблем в труді не знати.

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Поздравляю с днем рабочих торговли! Желаю успеха в твоем деле, чтобы было много благодарных и постоянных клиентов, хорошей прибыли, искренних друзей и крепкого здоровья. Желаю, чтобы всегда у вас все сходилось, разногласия в возможностях и мечтах были незначительны, а конкурентоспособность была на высоком уровне.

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З Днем працівника торгівлі!

Хай прибутки – процвітають,

Сила й радість прибувають,

Як на доброму застіллі

Буде весело і смачно,

І співають гості вдячно...

Многая літа, багато грошей,

Друзів вам вірних, людей хороших!

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В день торгівлі вас вітаєм,

Щастя й успіху бажаєм!

Зичимо, щоб покупці

Завжди щедрими були.

Всім здоров’я і кохання,

Хай здійсняються бажання!

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Поздравляю с Днем работников торговли. Желаю светлого ума и бесконечных сил. Желаю уверенности и упорства. Желаю перспективных идей и рационального использования своих возможностей. Желаю в море торговли быть большой рыбой. Желаю всегда находить средства для воплощения желаний и мечтаний!

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З днем працівників торгівлі,

Вас вітаєм неодмінно!

Зичимо любові, щастя,

Жити завжди у багатстві,

Хай торгівля процвітає,

Збитку хай ніхто не знає!

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Поздравляю с Днем работников торговли! Вы – основа эффективной экономики и процветания страны! Желаю признательных и приятных покупателей, высокой выручки, хороших условий труда. Пусть ваше дело доставляет удовольствие, хороший доход и пользу обществу.

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Вітання із чудовим святом,

Щоб щедрості було багато,

Вінчалась успіхами доля,

А на прилавках – все роздолля!

Щоб множились великі статки

Жилося завжди вам в достатку,

Щасливо всім велось в родинах

І радість була щохвилини!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине празднуют день автомобилиста и почему дата ежегодно разнится.

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