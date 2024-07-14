С Днем рождения: искренние и смешные приветствия для брата. Открытки

Братья – это не только наши самые близкие родственники, но и часто наши лучшие друзья. Они всегда рядом и вопреки всему разделяют как наши радости, так и неприятности.

День рождения родственников – это отличные праздники, когда можно напомнить им о своей любви и уважении. OBOZ.UA подготовил подборку поздравлений для братьев, которые лучше всего смогут выразить ваши чувства.

Залог хорошего поздравления – это искренность и откровенность, поэтому, чтобы вы не сказали, не забудьте вложить в речь свою любовь и заботу.

Поздравление брата с днем рождения

С Днем рождения, мой дорогой брат! Пусть твой день будет наполнен сюрпризами, но только приятными! И помни, ты всегда можешь на меня рассчитывать, когда нужна помощь… с поеданием торта.

Поздравляю. Братик! Спасибо, что ты всегда рядом со мной, в радости и горе. Я уверен, что ты добьешься всего, чего пожелаешь. Ты – талантливый, трудолюбивый и целеустремленный человек. Я верю в тебя! C Днем рождения!

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С Днем рождения, брат! Желаю тебе столько счастья, чтоб ты не знал, куда его дети! Да столько денег, чтобы ты мог без проблем делиться ими со своими братьями и сестрами!

Брат, поздравляю с Днем рождения! Теперь ты официально старше и мудрее. Желаю тебе, чтобы в твоей жизни было много счастливых моментов, ярких впечатлений и незабываемых путешествий. Пусть тебя всегда окружают искренние и дружелюбные люди.

Брат, ты действительно мой лучший друг. С тобой можно и по душам поговорить и подраться ради развлечения. Спасибо за то, что ты всегда рядом, за твою поддержку и искренность. Желаю тебе всегда оставаться таким же крутым, веселым и жизнерадостным!

С Днем рождения, брат! Желаю тебе столько пива, сколько ты сможешь выпить, столько еды, сколько сможешь съесть, и столько женщин, сколько ты сможешь покорить! Ты всегда знаешь, как поднять настроение и заставить людей смеяться. Никогда не теряй свое чувство юмора и всегда оставайтесь таким же веселым и положительным!

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Дорогой братец, поздравляю!

В день рождения желаю

Удачи и мечты осуществления,

Счастья,мира вдохновения,

Ласки, радости, добра,

Что б судьба, как мед, была.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления с днем рождения с теплыми пожеланиями для кумовья.

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