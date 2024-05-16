С Днем вышиванки: хорошие поздравления для друзей и коллег

Каждый год в третий четверг мая отмечают Всемирный день вышиванки. Вышиванка издавна была народным оберегом, символом непокорности и неразрывной связи поколений. Праздник вышиванки возник как своеобразный патриотический экспромт: в 2006 году студенты Черновицкого университета выбрали определенный день, чтобы прийти на пары в вышиванках, даже не подозревая, что начали новый праздник, который вскоре станет не только всеукраинским, но и международным.

В условиях полномасштабной войны вышиванка стала символом единства в борьбе с врагом. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с праздником.

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С Днем вышиванки! Мы будем беречь украинские традиции, прославлять нашу культуру, беречь язык. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы! В День вышиванки хочу пожелать мирного неба и согласия в ваших домах и сердцах. Пусть ваш патриотизм помогает защищать родную землю. Помните, что мы украинцы и сможем все!

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День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім’ю, родину.

Як шила мати і вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

А як же вишивала рушники

І дарувала дітям на дорогу…

Щоб діти подолали всі шляхи

Й верталися до рідного порогу.

В тих вишиванках думи і пісні,

Про щастя мрії, туга за синами,

Тривога вічна, гарні дні ясні,

До Бога звернення – молитва мами.

(Надія Красоткіна)

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Історія Батьківщини – це наше майбутнє. Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх бід, а головне – надає сил, натхнення на нові досягнення. Ми вільні, сильні та незламні. Тільки такий народ гідний носити вишиванки.

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Желаю сменить камуфляж на вышиванку. Носить ее каждый день, чтобы дети и внуки помнили, какой сильный и несокрушимый наш народ. С Днем вышиванки!

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Нехай рік буде яскравим, як вишивка на твоїй сорочці. Нехай життя буде таким же привітним, як день сьогодні. Нехай сонечко гріє, а місяць вказує дорогу навіть найтемнішу ніч. З Днем вишиванки!

***

Узор вручну, широка планка,

Легенький запах ковели.

Моя сорочка вишиванка ,

Вся ніби сплетена з трави.

Дніпра потоки, степ , простори,

По лівій, правій стороні.

Червоно – чорні всі узори,

Мережив ряд на полотні.

(Леся Вознюк)

***

Вишивала мама синіми ниткам, –

зацвіли волошки буйно між житами.

Узяла матуся червоненьку нитку, –

запалали маки у пшениці влітку.

Оберіг-сорочку вишила для сина.

Візерунком стали квіти України:

маки та волошки, мальви біля хати.

Долю для дитини вишивала мати.

Шила-вишивали хрестики зелені, –

зашуміло листя на вербі й калині.

Золотилось сонце у розлогій кроні.

Вишивала долю, наче по долоні.

Оберіг-сорочку вишила для сина.

Візерунком стали символи Вкраїни:

і верба, й калина, сонях біля хати.

Щастя для дитини вишивала мати.

Білими по білім вишивала ненька,

до ниток вплітала всю любов серденька.

Дрібно гаптувала росяні мережки,

щоб не заростали у дитинство стежки.

Оберіг-сорочку вишила для сина.

Візерунком стала рідна Україна.

Мамину турботу збереже сорочка,

захистять від лиха хрестиків рядочки.

(Леся Вознюк)

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З Днем вишиванки! Бажаю якнайшвидшої перемоги України над ворогом! І нехай червоний візерунок вишиванки нагадує кожному українцю про те, якими жертвами нам дається ця перемога! І ми всі повинні пам’ятати, щоб війна не повторилася, треба зберігати свої традиції та дбайливо ставитись до національної ідентичності.

***

Поздравляем с Днем вышиванки! Верим ВСУ и в то, что скоро встретим в наших вышиванках самый ожидаемый праздник для каждого украинца – День Победы!

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