С Днем вышиванки: хорошие поздравления для друзей и коллег
Каждый год в третий четверг мая отмечают Всемирный день вышиванки. Вышиванка издавна была народным оберегом, символом непокорности и неразрывной связи поколений. Праздник вышиванки возник как своеобразный патриотический экспромт: в 2006 году студенты Черновицкого университета выбрали определенный день, чтобы прийти на пары в вышиванках, даже не подозревая, что начали новый праздник, который вскоре станет не только всеукраинским, но и международным.
В условиях полномасштабной войны вышиванка стала символом единства в борьбе с врагом. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с праздником.
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С Днем вышиванки! Мы будем беречь украинские традиции, прославлять нашу культуру, беречь язык. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы! В День вышиванки хочу пожелать мирного неба и согласия в ваших домах и сердцах. Пусть ваш патриотизм помогает защищать родную землю. Помните, что мы украинцы и сможем все!
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День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім’ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра доля сина не минала.
А як же вишивала рушники
І дарувала дітям на дорогу…
Щоб діти подолали всі шляхи
Й верталися до рідного порогу.
В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, гарні дні ясні,
До Бога звернення – молитва мами.
(Надія Красоткіна)
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Історія Батьківщини – це наше майбутнє. Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх бід, а головне – надає сил, натхнення на нові досягнення. Ми вільні, сильні та незламні. Тільки такий народ гідний носити вишиванки.
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Желаю сменить камуфляж на вышиванку. Носить ее каждый день, чтобы дети и внуки помнили, какой сильный и несокрушимый наш народ. С Днем вышиванки!
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Нехай рік буде яскравим, як вишивка на твоїй сорочці. Нехай життя буде таким же привітним, як день сьогодні. Нехай сонечко гріє, а місяць вказує дорогу навіть найтемнішу ніч. З Днем вишиванки!
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Узор вручну, широка планка,
Легенький запах ковели.
Моя сорочка вишиванка ,
Вся ніби сплетена з трави.
Дніпра потоки, степ , простори,
По лівій, правій стороні.
Червоно – чорні всі узори,
Мережив ряд на полотні.
(Леся Вознюк)
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Вишивала мама синіми ниткам, –
зацвіли волошки буйно між житами.
Узяла матуся червоненьку нитку, –
запалали маки у пшениці влітку.
Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стали квіти України:
маки та волошки, мальви біля хати.
Долю для дитини вишивала мати.
Шила-вишивали хрестики зелені, –
зашуміло листя на вербі й калині.
Золотилось сонце у розлогій кроні.
Вишивала долю, наче по долоні.
Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стали символи Вкраїни:
і верба, й калина, сонях біля хати.
Щастя для дитини вишивала мати.
Білими по білім вишивала ненька,
до ниток вплітала всю любов серденька.
Дрібно гаптувала росяні мережки,
щоб не заростали у дитинство стежки.
Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стала рідна Україна.
Мамину турботу збереже сорочка,
захистять від лиха хрестиків рядочки.
(Леся Вознюк)
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З Днем вишиванки! Бажаю якнайшвидшої перемоги України над ворогом! І нехай червоний візерунок вишиванки нагадує кожному українцю про те, якими жертвами нам дається ця перемога! І ми всі повинні пам’ятати, щоб війна не повторилася, треба зберігати свої традиції та дбайливо ставитись до національної ідентичності.
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Поздравляем с Днем вышиванки! Верим ВСУ и в то, что скоро встретим в наших вышиванках самый ожидаемый праздник для каждого украинца – День Победы!
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